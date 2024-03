Tối 9/3, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức khai mạc chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024”.

Cũng trong chương trình, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp Thành phố đối với khu du lịch Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong năm 2023, Hà Nội đã triển khai chuỗi 189 các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch, trong đó, nhiều sự kiện, hoạt động du lịch độc đáo, chất lượng. Các doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới và đã được đông đảo du khách đón nhận như: tour đêm Văn Miếu “Tinh hoa đạo học”, tour đêm đền Ngọc Sơn, tour du lịch văn học chữ Tâm, chữ Tài…

Những hoạt động này góp phần giúp ngành du lịch Thủ đô thu hút 24,72 triệu lượt khách.

Từ nền tảng này, thành phố tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024”. Sự kiện khai mở màn cho chuỗi hơn 50 chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch 2024 của Hà Nội như: Lễ hội du lịch Hà Nội 2024; Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2024; Festival Thu Hà Nội; Lễ hội Ẩm thực và du lịch làng nghề; Lễ hội Áo dài Hà Nội 2024..., góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội năm 2024, trong đó, có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỷ đồng.

Trong tối 9/3, công chúng đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắc hương Tây Hồ” và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đến câu chuyện về Hà Nội tinh hoa và phát triển. Chương trình có sự tham gia của gần 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân.

Đặc biệt là màn trình diễn của 300 thiết bị bay không người lái với những tạo hình đặc sắc. Màn trình diễn ánh sáng bằng drone trong chương trình này không hoành tráng như trong “lễ hội ánh sáng” từng diễn ra dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, khán giả đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh mang tính biểu tượng của quận Tây Hồ như: Cầu Nhật Tân, Sen Bách Diệp, hoa đào…

Tham gia chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Ha Noi 2024”, người dân và du khách được tìm hiểu, thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc với 15 gian hàng. Trong đó, có nhiều tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung, như: Chè sen Quảng An; xôi chè Phú Thượng (vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia); cà phê muối phường Xuân La; giò chả, chả cá Xuân Đỉnh... Các gian hàng hoạt động từ 8h30 ngày 9/3/2024 đến 22h ngày 10/3/2024.