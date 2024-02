Trang Chinapress đưa tin Quách Phú Thành tham dự buổi tiệc lễ Tình nhân cùng bạn bè ở Malaysia tối ngày 14/2. Đây là lần đầu tài tử tham dự sự kiện sau hình ảnh ốm yếu, cần bạn diễn Lâm Gia Đống dìu bước tại buổi họp báo quảng bá phim Lâm thời kiếp án (Rob N Roll 2024) ngày 3/2.

Ng Pei Ling (Joanne) - người tổ chức buổi tiệc gặp mặt - chia sẻ video về khoảnh khắc gặp nam diễn viên khi anh xuất hiện tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

Trong video, Quách Phú Thành mặc vest, đội mũ lưỡi trai và đeo kính. Nam diễn viên tươi tắn chào hỏi các người hâm mộ và nhanh chóng thay trang phục để cùng bạn bè đến nhà hàng. Dáng đi của anh được nhận xét nhanh nhẹn và chắc chắn. Tinh thần tốt, cử chỉ khoẻ khoắn của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Hình ảnh Quách Phú Thành tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

Màn tái xuất đã dập tắt những đồn đoán bệnh tình ngày càng nghiêm trọng của nam diễn viên.

Ở tuổi 59, Quách Phú Thành vẫn thể hiện phong độ mạnh mẽ và sức khoẻ dồi dào khi liên tục đóng phim và thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc. Nam nghệ sĩ còn cởi áo khoe cơ bắp, thân hình rắn chắc trên sân khấu.

Do đó, việc Quách Phú Thành bị bệnh, đi không vững làm công chúng bất ngờ. Họ xôn xao khi nghe tin Quách Phú Thành không thể xuất hiện trong các buổi quảng bá tiếp theo.

Họ hy vọng nam diễn viên Savior of the Soul sớm đạt được trạng thái sức khỏe lý tưởng để trở lại sân khấu.

Sắp tới, sự kiện So you think you can dance có sự góp mặt của Quách Phú Thành sẽ được tổ chức tại Arena of Stars ở Genting (Malaysia) các ngày 16, 18, 24 và 25/2.

Hồi đầu tháng 2, Quách Phú Thành được chẩn đoán mắc bệnh về tai vì bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Các bác sĩ khuyên sao Hoa ngữ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe và đặc biệt không nên đi máy bay. Do đó, Quách Phú Thành phải hủy bỏ hoạt động quảng bá phim ảnh. Anh cũng kín tiếng sau khi sức khỏe yếu đi.

Quách Phú Thành biểu diễn bài hát "Thành phố cuồng nhiệt":

Thanh Trúc