Sự thật thú vị đằng sau 'Quyết tâm chia tay' của 'nữ hoàng cảnh nóng' Thang Duy

Quyết tâm chia tay (Decision To Leave) - tác phẩm đang khởi chiếu tại rạp Việt, mở đầu bằng cái chết của một người đàn ông rơi xuống từ vách núi. Khi thanh tra cảnh sát Hae Joon (Park Hae Il) lần đầu gặp gỡ vợ của nạn nhân - Seo Rae (Thang Duy). Cô ta không hề tỏ ra bất ngờ hay đau khổ trước cái chết của chồng mình. Chính bởi thái độ và cách cư xử lạnh lùng, Seo Rae trở thành nghi phạm chính trong vụ án. Cô gái bí ẩn và kỳ lạ này lôi cuốn sự chú ý của Hae Joon. Từ đây, những cảm xúc và sự quan tâm nảy sinh giữa họ, vượt qua cả giới hạn của một thanh tra cảnh sát và nghi phạm giết người.

Lần đầu tiên hợp tác giữa đạo diễn Park Chan Wook và diễn viên Park Hae Il

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Park Hae Il thủ vai thanh tra cảnh sát Hae Joon, đạo diễn Park Chan Wook cho hay: "Tôi biết Hae Il lâu tới nỗi tôi tưởng rằng mình phải quay vài chiếc phim với cậu ấy nhưng hoá ra là chưa quay được chiếc nào. Khi tưởng tượng về Hae Joon, một cảnh sát lịch thiệp và có chút hài hước ngầm, tôi nghĩ ngay tới Hae Il".





Nhân vật thanh tra Hae-joon (Park Hae Il) được lấy cảm hứng từ Beck



Nhân vật thanh tra Hae Joon (Park Hae Il đóng) được lấy cảm hứng từ cảnh sát Martin Beck trong loạt tiểu thuyết trinh thám của Thuỵ Điển. Đạo diễn Park Chan Wook tiết lộ ông vô cùng yêu thích Beck - một cảnh sát điềm tĩnh, luôn giữ hình ảnh gọn gàng lịch thiệp và cổ điển.





Thang Duy học tiếng Hàn cùng 2 gia sư song ngữ



Trước khi phim bấm máy, diễn viên Thang Duy đã học tiếng Hàn cùng 2 gia sư song ngữ để có thể nói thoại và biểu cảm một cách trơn tru. Cô muốn khán giả Hàn Quốc có thể hiểu cô nói gì mà không cần đọc phụ đề. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn Park Chan Wook và các đồng nghiệp về thái độ cầu tiến, sự chuyên nghiệp và tinh thần hết mình trên phim trường.





Tạo ra một loại giấy dán tường dành riêng cho Seo Rae (Thang Duy)

Tương tự với các tác phẩm trước như Oldboy hay Sympathy For Mr. Vengeance, đạo diễn Park Chan Wook nhân đôi bầu không khí độc đáo của bối cảnh phim Quyết tâm chia tay bằng việc sử dụng giấy dán tường cũng như màu sắc và thiết kế nội thất. Thiết kế sản xuất - giám đốc mỹ thuật Ryu Seong Hee, người đã giành giải Vulcan tại Cannes cho Nghệ sĩ kỹ thuật với The Handmaiden đã tạo ra một mẫu giấy dán tường dành riêng cho nhân vật Seo Rae (Thang Duy). Mang sắc xanh dương chủ đạo tựa như những gợn sóng lăn tăn của biển cả nhưng nếu nhìn ngắm kỹ hơn, khán giả sẽ nhận ra thực chất những gợn sóng ấy lại được tạo nên từ hàng trăm ngàn dãy núi trùng điệp.

Ý tưởng bắt nguồn từ ca khúc 'The Mist' nổi tiếng của Lee Bong Jo

Ca khúc chủ đề 'The Mist' do Chung Hoon Hee và Song Chang Sik hòa giọng

Bên cạnh nguồn cảm hứng lớn từ loạt tiểu thuyết Beck, đạo diễn Park Chan Wook mong muốn tạo ra một bộ phim về tình yêu "đặt trong bối cảnh một thành phố sương mù". Từ nhỏ, ông đã đặc biệt yêu thích ca khúc The Mist của tác giả Lee Bong Joo qua giọng ca của Chung Hoon Hee và hy vọng sẽ được dùng bài hát này trong một bộ phim lãng mạn mà mình tạo ra. Song song với đó, Park Chan Wook phát hiện ra ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc dân gian Song Chang Sik cũng từng cover lại The Mist. Nhờ vậy mà trong Quyết tâm chia tay, khán giả sẽ được thưởng thức một phiên bản đặc biệt của The Mist với sự hoà giọng giữa Chung Hoon Hee và Song Chang Sik.

Bối cảnh được tạo ra hoàn toàn, không hề có thật

Nổi bật trong Quyết tâm chia tay là những cảnh thiên nhiên bao la núi non trùng điệp và bờ biển ngút mắt. Ê-kíp sản xuất đã bỏ rất nhiều công sức để săn lùng được các địa điểm khác nhau, sau đó kết hợp các không gian đó lại thông qua phần hậu kỳ công phu để tạo ra một bối cảnh tráng lệ – nơi "vừa có núi và vừa có biển" đúng theo ý đồ của đạo diễn. Đạo diễn hình ảnh Kim Ji Yong, người Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Ếch Vàng EnergaCamerimage cho Quay phim xuất sắc nhất, cho biết: “Tôi đã dành khá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm địa điểm thoả mãn mọi yêu cầu về bối cảnh cho bộ phim. Đó là một loạt cảnh được ghi hình riêng biệt tại biển Tây".

Những khung cảnh thiên nhiên trong Quyết tâm chia tay mang đến cho khán giả "một không gian có chút lạ lẫm, khác thường nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc như đã từng gặp ở một đâu đó rồi". Việc tạo ra một không gian hoàn toàn không có thật minh chứng cho nỗ lực và sự kỹ lưỡng của đạo diễn Park Chan Wook cùng ê-kíp sản xuất với mong muốn thể hiện trọn vẹn mọi ý nghĩa và thông điệp tới với khán giả.

Tiểu tiết tới từ trang phục: tối đa hoá sức hấp dẫn của Seo Rae và Hae Joon

Tài năng của nhà thiết kế trang phục Kwak Jeong Ae đã được chứng minh thông qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh thành công như Lady Vengeance, The Handmaiden và The Man Standing Next. Trong Quyết tâm chia tay, Kwak Jeong Ae đã thể hiện xuất sắc tâm trạng cũng như tính cách và chiều sâu của mỗi nhân vật thông qua lựa chọn phục trang cho từng phân cảnh.

Với Seo Rae, người goá phụ trẻ cũng là nghi phạm giết chồng mình, luôn mặc những chiếc váy dài tối màu cho những buổi diện kiến cảnh sát nhằm che giấu suy nghĩ và những toan tính riêng của cô ta. Nhưng khi Seo Rae và Hae Joon ở bên nhau, cô lựa chọn những sắc màu nổi bật và cuốn hút hơn, khiến cho không chỉ viên cảnh sát mà cả khán giả cũng khó mà rời mắt khỏi người phụ nữ đầy quyến rũ này. Mặt khác, để làm nổi bật tính cách sạch sẽ và lịch sự của Hae Joon, anh được khoác lên những bộ vest tối giản và cổ điển, với chiếc áo khoác được thiết kế riêng có tới 12 túi phụ bên trong.

Quỳnh An