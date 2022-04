Sự thật vụ 'rớt thang máy ở kí túc xá' gây náo loạn đêm qua

Sáng 29/4, xác nhận với VietNamNet, ông Lại Thế Tuân, Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho hay tối 28/4 tại khu B xảy ra sự cố kẹt thang máy. Khi thang máy bị kẹt có 2 sinh viên đang ở phía trong. Sau đó kỹ thuật toà nhà đã nhanh chóng hỗ trợ mở cửa đưa hai sinh viên ra ngoài an toàn.

"Thang máy bị kẹt chứ không phải "rơi" như các thông tin trên mạng"- ông Tuân nói.

Hình ảnh sự cố thang máy ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM (Ảnh: Confessions SV ĐH Quốc gia TP.HCM)



Đêm qua 28/4, trên các fanpage sinh viên KTX ĐH Quốc gia TP.HCM như KTX ĐHQG Confessions, Hội những người ở ký túc xá khu B - KTX ĐHQG TP.HCM đã xuất hiện thông tin: "rớt thang máy ở KTX khu B”.



Sự việc này khiến sinh viên hoang mang và chia sẻ chóng mặt, đặc biệt là những sinh viên đang ở tại toà nhà này.



KTX ĐH Quốc gia TP.HCM lớn nhất cả nước với sức chứa hơn 60.000 sinh viên. Khi dịch Covid-19 phức tạp, nơi đây được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và được bàn giao lại khi sinh viên học trực tiếp cách đây không lâu.





Hai tháng trước, các sinh viên KTX này cũng xôn xao khi một nam sinh viên bị trói hai tay. Sau đó công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã vào cuộc điều tra và xác minh đây không phải là vụ việc cướp tài sản như nam sinh khai mà chính nam sinh này dàn dựng chuyện trói tay, bị trấn lột trong ký túc xá. Thực tế, nam sinh đang quan hệ đồng tính trong thang máy, nhưng do bị phát hiện nên đã khai báo bị cướp.



