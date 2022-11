Sức hấp dẫn của bất động sản hàng hiệu Vinhomes

Liên tục nhân thêm giá trị cho khách hàng

Khi đặt bút ký tên vào hợp đồng mua căn hộ tại dự án Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) năm 2018, chị Vũ Tuyết Ngọc không nghĩ sẽ được chủ đầu tư đồng hành lâu đến vậy. Thỉnh thoảng chị lại nhận được thông báo bổ sung tiện ích, dịch vụ miễn phí từ Vinhomes. Mới đây nhất, Vinhomes thông báo sẽ trang bị “lá chắn an ninh” 5 lớp cho khu đô thị chị đang sống.

Theo đó, bên cạnh hệ thống giám sát an ninh bằng camera AI, kiểm soát vào ra bằng nhận diện khuôn mặt đã có từ trước, Vinhomes tiếp tục triển khai thêm 5 lớp cảm biến an ninh, tạo thành tấm “lá chắn điện tử” 7 lớp để bảo vệ an toàn cho cư dân.

Vinhomes triển khai hệ thống an ninh đa lớp thông minh tại các khu đô thị

Bên cạnh “thành phố biển hồ”, các đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội), Vinhomes Grand Park (TP.HCM) và tới đây là bộ đôi Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sẽ đều được tích hợp công nghệ an ninh hiện đại bậc nhất này.

Chị Tuyết Ngọc tiết lộ, nhiều người thân trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp của chị đều “nghiện” nhà Vinhomes bởi khó có thể tìm thấy ở đâu một không gian sống vừa hiện đại, đẳng cấp, vừa đủ đầy và an toàn như thế. Nhà Vinhomes đồng thời sở hữu tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian nhờ chủ đầu tư liên tục nhân thêm các giá trị cho không gian sống.

Sự khác biệt giữa giá cả và giá trị

Từ góc nhìn kinh tế, chuyên gia Trần Minh An (Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kinh tế) chỉ ra rằng khách hàng chỉ chấp nhận chi trả cho sản phẩm, dịch vụ khi giá trị sử dụng và trải nghiệm mà họ nhận được tương xứng với chi phí bỏ ra. Đặc biệt, nếu đó là những giá trị độc nhất vô nhị trên thị trường thì người mua còn sẵn sàng bỏ số tiền lớn để được sở hữu.

Các khu đô thị Vinhomes sở hữu những giá trị “độc nhất vô nhị” trên thị trường. Ảnh phối cảnh dự án

Đi sâu vào lĩnh vực BĐS, chuyên gia Trần Minh An cho rằng giá trị sống mà một dự án mang lại cho khách hàng mới là yếu tố cốt lõi quyết định giá bán của ngôi nhà. Đó không chỉ là hạ tầng, tiện ích, dịch vụ tại chỗ hay giải pháp an ninh, an toàn mà còn bao gồm cả những cơ hội làm ăn, kinh doanh, giao lưu, học tập, phát triển cho cư dân… mà không gian sống đó mang lại. Vinhomes đã kiến tạo nên những khu đô thị đáng sống bậc nhất với đầy đủ các yếu tố đó, góp phần định nghĩa lại giá trị của ngôi nhà.

Theo các chuyên gia, trên thị trường không thiếu những ngôi nhà với kiến trúc xa hoa, nội thất đắt tiền, nhưng không dễ để mua được cả một không gian sống với những trải nghiệm đặc biệt, không thể sao chép của những BĐS hàng hiệu như Vinhomes.

TS. An cũng cho rằng, nhờ đầu tư mạnh mẽ vào việc kiến tạo môi trường sống, BĐS hàng hiệu được thị trường định giá cao và giá trị BĐS luôn tăng theo thời gian.

Cũng theo các chuyên gia, do tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang gia tăng nhanh chóng nên nhu cầu về nhà ở chất lượng cao ngày một lớn. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chỉ nhỏ giọt là nguyên nhân đẩy ngôi nhà ra xa tầm với của người dân.

Đặc biệt, năm 2022 chứng kiến cơn “bão giá” khi chi phí xây dựng cơ bản tăng phi mã, khoảng 150% mỗi mét vuông. Yếu tố này cộng hưởng khiến giá BĐS bị đẩy lên cao, nhất là với dòng BĐS hàng hiệu đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ cho hạ tầng, tiện ích.

“Tháo gỡ những nút thắt về pháp lý, khai thông dòng tín dụng vào BĐS, tạo cơ chế cổ vũ những doanh nghiệp uy tín là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết sự lệch pha cung cầu, đồng thời mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận những sản phẩm BĐS chất lượng với tiêu chuẩn sống tốt hơn”, chuyên gia Trần Minh An kiến nghị.

Thế Định