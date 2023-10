Mới đây, K+ ra mắt kênh mới K+ACTION, chiếu độc quyền và song song các siêu phẩm châu Á, đặc biệt là đầu tư sản xuất Original Series chất lượng điện ảnh tạo nên thế giới “giải trí kịch tính” độc đáo.

Loạt phim và series bom tấn hành động từ Á sang Âu trên kênh K+ACTION

K+ACTION là kênh truyền hình bản địa đầu tiên dành cho thể loại hành động tại Việt Nam vừa được K+ ra mắt, tập hợp những chương trình truyền hình, tác phẩm hành động ăn khách từ Á sang Âu, thoả mãn nhu cầu giải trí đa dạng của khán giả. Với kênh K+ACTION, khán giả sẽ được thưởng thức những bộ phim kịch tính và gay cấn, hồi hộp đến từng giây, đa dạng nội dung, phù hợp với tất cả sở thích của người xem.

Hàng loạt bộ phim hành động Âu - Mỹ nghẹt thở như: Thám Tử Sherlock Holmes P1, Chiến Binh Bí Ẩn, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 9… cho đến các siêu phẩm truyền hình châu Á có lượng rating khủng: Ẩn Danh 2, Án Mạng Lúc Hoàng Hôn... đều sẽ được cập nhật thường xuyên trên kênh này. Kênh K+ACTION còn là nơi quy tụ những siêu phẩm đến từ các studio đình đám Hollywood bảo chứng về mặt chất lượng hay những thương hiệu phim hành động kinh điển mọi thời đại.

Nhiều bộ phim đặc sắc đổ bộ kênh K+ACTION

Loạt phim độc quyền phát sóng song song quốc tế gây bão mạng xã hội

Không chỉ chiều lòng các tín đồ đam mê “cảm giác mạnh”, K+ cũng tăng cường phát sóng độc quyền các phim truyền hình ăn khách nhất châu Á, được chiếu song song với nền tảng gốc để phục vụ khán giả, trở thành lựa chọn hàng đầu của tín đồ yêu phim.

Nóng nhất thời điểm này là bom tấn Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape Of The Seven) đang gây sốt Hàn Quốc thuộc chủ đề báo thù, tội phạm - bí ẩn. Phim khiến khán giả không thể rời mắt nhờ loạt tình tiết kịch tính, khốc liệt, những cú “bẻ lái” khét lẹt và diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên tên tuổi đang được phát sóng độc quyền vào Thứ 6, 7 hàng tuần trên VOD App K+ (21h30) và K+CINE (23h).

Cuộc chiến trả thù 7 kẻ phản diện đầy kịch tính

Trước đó, nhiều series đạt rating khủng và gây bão mạng xã hội như Ẩn Danh 2 (Taxi Driver 2), Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (My Firework On Earth)… cũng được K+ độc quyền mang đến phục vụ khán giả Việt. Sở hữu K+, các khán giả yêu phim luôn được thưởng thức các tác phẩm hot nhất trong thời gian sớm nhất với chất lượng tốt.

Loạt original series chất lượng điện ảnh, mãn nhãn của thương hiệu K+ORIGINAL

Bên cạnh đầu tư nội dung giải trí đa dạng và đỉnh cao, K+ cũng đặt mục tiêu dẫn đầu lĩnh vực sản xuất phim truyền hình chất lượng cao. K+ đã tham gia trực tiếp vào công việc kiến tạo nên một môi trường điện ảnh năng động, giàu tính sáng tạo do người Việt sản xuất, tận dụng tối đa chất liệu bản địa và tôn vinh các tài năng trong nước để khán giả Việt thưởng thức.

Tháng 10 này, K+ tiếp tục ra mắt series Tết Ở Làng Địa Ngục - siêu phẩm kinh dị cổ trang đầu tiên của Việt Nam được đầu tư theo chất lượng điện ảnh. Đây là Original Series thứ 5 do K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+ORIGINAL. Dù chưa lên sóng, series đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên” bởi nội dung đậm chất kinh dị cổ trang với mức đầu tư lớn, công phu. Phim sẽ lên sóng sớm nhất trên K+ vào 20h Thứ 2, 3 hàng tuần từ ngày 23/10, quy tụ dàn diễn viên đình đám, gạo cội của cả hai miền Nam - Bắc gồm: NSƯT Phú Đôn, Lan Phương, Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát…

Tết Ở Làng Địa Ngục được đầu tư lớn theo tiêu chuẩn điện ảnh

Trước đó, K+ đã liên tiếp giới thiệu 4 original series đa dạng các đề tài gồm: Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đề tài gia đình), Trại Hoa Đỏ (đạo diễn Victor Vũ, đề tài trinh thám - kinh dị), Bếp Trưởng Tới! (đạo diễn Văn Công Viễn, đề tài ẩm thực), Nhà Mình Lạ Lắm! (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, đề tài gia đình - hài hước - kịch tính) vừa phục vụ nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả, vừa mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về xã hội. 4 series trên đều mang phong cách đa dạng nhưng đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về mặt nội dung lẫn hình ảnh, phù hợp với xu thế giải trí đương đại.

Bên cạnh đó, K+ còn mang đến chương trình khuyến mại hấp dẫn để khách thưởng tận hưởng giải trí với chi phí tối ưu dịp lễ hội cuối năm: Từ ngày 13/10 - 12/11, giảm 50% combo trọn gói thiết bị HD và thuê bao cho khách hàng đăng ký mới gói Trọn Vẹn: Gói 6 tháng chỉ còn 1.125.000 VNĐ (giá gốc 2.250.000 VNĐ); gói 9 tháng chỉ 1.388.000 VNĐ (giá gốc 2.775.000 VNĐ).

Khuyến mại hấp dẫn trên mọi nền tảng của K+

Với thuê bao App K+, từ ngày 1/10 - 30/11, giảm tới 50% cho khách hàng lần đầu mua gói Tiện Lợi (áp dụng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần) và gói Trọn Vẹn (áp dụng các ngày cuối tuần trong tháng).

Ra mắt kênh K+ACTION và tăng cường loạt nội dung giải trí kịch tính độc quyền chất lượng, Truyền hình K+ là lựa chọn không nên bỏ qua của các gia đình trong dịp cuối năm này.

