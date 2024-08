Mẫu xe được gắn với danh xưng "xe bộ trưởng"

Crown là dòng xe ô tô 5 chỗ nổi tiếng lâu đời của hãng xe Nhật Bản Toyota, ra đời từ năm 1955 và tồn tại đến nay, khi đã trải qua 16 thế hệ. Ở Việt Nam, những chiếc Toyota Crown có lịch sử và vai trò đặc biệt. Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, mẫu xe được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước chọn làm xe công, bắt đầu nhập về phục vụ công tác đối ngoại. Thời gian này, Toyota Crown là chiếc xe sang trọng nhất giữa những chiếc xe Nga (Liên Xô cũ) xuất hiện trong các cơ quan nhà nước. Xe thường chuyên chở các quan chức cấp cao, từ cấp bộ trưởng, bí thư tỉnh, thành phố trở lên. Từ cấp thứ trưởng trở xuống vẫn đi chung xe cơ quan, chủ yếu là các dòng như Vonga hay Nissan Bluebird.

Toyota Crown thế hệ đầu tiên với cái tên Toyopet Crown (1955-1961). Ảnh: Wikipedia

Cũng chính vì vậy, Toyota Crown được dân mê xe sau này gắn cho danh xưng "xe Bộ trưởng" - một mẫu xe cổ điển nhưng mang đậm tính biểu tượng ở Việt Nam. Với nhiều người, những chiếc Toyota Crown màu đen bóng, nắp capo nổi bật logo hình vương miện màu vàng, dáng vẻ vuông vức, phong cách uy nghiêm khi lăn bánh ngoài đường luôn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ.

Đa số, những chiếc Toyota Crown nhập về Việt Nam thuộc thế hệ thứ 9 và thứ 10. Ở thế hệ thứ 9 (1991-1994), mẫu xe được bổ sung khá nhiều tiện nghi hiện đại như: đồng hồ đo kỹ thuật số hoàn toàn, định vị GPS và nhiều trang bị an toàn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Các đường nét ngoại thất ở đầu xe và đuôi xe được bo tròn lại trông hiện đại và tân tiến hơn so với thiết kế vuông vắn như thế hệ đầu tiên.

Tuy nhiên, đến thế hệ thứ 10 (1995-2001), thiết kế của xe lại quay trở lại phong cách vuông vắn. Lần đầu tiên, xe sử dụng khung gầm nguyên khối Majesta 140-series. Phiên bản Royal Saloon là mạnh nhất, trang bị động cơ xăng 3.0, công suất cực đại đạt 225 mã lực, đồng thời, sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Năm 1995, hãng xe Nhật Bản Toyota bắt đầu đầu tư vào Việt Nam nhưng mẫu Crown lại không được nhập khẩu chính hãng để bán ra thị trường phổ thông. Ngay cả trên thị trường xe nhập khẩu tư nhân khi đó, Toyota Crown cũng là mẫu vô cùng hiếm gặp.

Vì lẽ đó, xe trở thành hàng hiếm và có giá trị sưu tầm rất lớn.

Toyota Crown đời 1998 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: CAND

Những chiếc Toyota Crown trong các các cơ quan Nhà nước Việt Nam vẫn được sử dụng nhưng số lượng còn rất ít, thời gian lăn bánh đã khoảng 20 - 30 năm.

Điều đặc biệt nhất là, một trong số những chiếc xe Toyota Crown thế hệ thứ 10 về Việt Nam chính là chiếc Toyota Crown đời 1998 mang biển số 80B-2089 phục vụ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiếc xe thuộc phiên bản Super Saloon.

Sức hút kỳ lạ trên thị trường với giá cao

Đến thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật Bản đã cho ra mắt Toyota Crown thế hệ thứ 16 (từ 2022) với phong cách sang trọng, hiện đại và nhiều trang bị an toàn tân tiến. Mẫu xe cũng đã cập nhật cả phiên bản hybrid. Mức giá quy đổi theo VNĐ ước từ 2-2,5 tỷ đồng.

Các đời xe mới không được bán ở Việt Nam nhưng trên thị trường xe cũ, những chiếc Toyota Crown lại có giá trị rất cao, thậm chí không chỉ vài trăm triệu đồng mà có thể lên tới cả tỷ đồng.

Tại Hà Nội, anh Trịnh Ngọc Đức (trú tại quận Hoàn Kiếm) được nhiều người biết tới bởi thú chơi xe cổ độc đáo, từng sở hữu chiếc Toyota Crown 1998 có giá trị trên 1 tỷ đồng cho biết: "Xe Toyota Crown không có mức giá cố định mà tùy theo chất của từng chiếc xe. Những chiếc đẹp và chất lượng nhất hiện đều nằm trong tay những người chơi sành nhưng kín tiếng. Phần lớn, xe đời từ 1995 trở lên mới được sưu tầm nhiều".

Chiếc Toyota Crown trị giá tiền tỷ của anh Trịnh Ngọc Đức. Ảnh: Ngọc Đức

"Một khi đã ngồi lên Toyota Crown thì chỉ có mê, xe tuy nặng nhưng bốc ngay nước ga đầu tiên, cảm giác lái sướng, tổng thể xe đầm chắc mà ít có xe phổ thông đời mới nào sánh được", anh Đức bày tỏ.

Trong khi đó, anh Đỗ Văn Chính ở quận Hà Đông thì nổi danh khắp làng xe cổ khi sở hữu một lúc 7 chiếc Toyota Crown, đủ các đời xe từ năm 1993-1999. Chiếc đầu tiên sản xuất năm 1999 được anh mua về có giá tới 430 triệu đồng.

Sức hút của Toyota Crown đã được minh chứng rõ nét qua các lần "săn" đấu giá xe thanh lý nhà nước của dân chơi. Tháng 4/2023, dư luận xôn xao khi 3 chiếc Toyota Crown 3.0 đời 1999 được Cục Quản trị (Văn phòng Chính phủ) thanh lý với kết quả trúng đấu giá cao bất ngờ.

Trong đó, một chiếc có giá khởi điểm 237 triệu đồng, sau 54 lần trả giá, một người dân đã chấp nhận bỏ ra tới 847 triệu đồng để sở hữu. Con số này cao gấp 3,5 lần so với giá khởi điểm và cao hơn gấp đôi giá xe cùng đời trên thị trường ô tô cũ hiện nay.

Theo một người chơi xe cổ, Toyota Crown do các cơ quan của Chính phủ sử dụng, chỉ phục vụ lãnh đạo nên hàng năm đều được dưỡng đầy đủ, chăm sóc kỹ lưỡng, đa phần xe đều nguyên bản. Lái xe cho các chính khách đều là những người rất cẩn thận. Vì thế, chất lượng xe luôn đáng tin cậy.

"Vì thế, xe Toyota Crown khi được thanh lý từ các cơ quan Nhà nước thường được săn mua với giá trị rất cao", người này kể.

Một chiếc Toyota Crown đời 1994 đang rao bán giá 375 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Dương

Anh Nguyễn Anh Bắc, admin Diễn đàn xe cổ cho biết, anh quan sát thấy mỗi lần một chiếc Toyota Crown được "lên sàn" là lượng bình luận hay quan tâm rất lớn, nhiều hơn hẳn so với các loại xe khác. "Tôi cũng đã có một thời gian chạy loại xe này, nó khá lành, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ trung bình 12 lít/100km. Đồ thay thế cũng dễ kiếm mà giá không đắt nên không quá kén người chơi", anh Bắc cho hay.

