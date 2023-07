Sự kiện nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink đến Hà Nội lưu diễn từ ngày 29 đến 30/7 đã tạo nên cơn sốt, thu du khách trong nước và quốc tế tìm tới Thủ đô.

Theo thống kê mới nhất của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội, tháng 7 này, thành phố ước tính đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022, tăng 7,3% so với tháng 6/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Thủ đô ước đạt hơn 380 ngàn lượt, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 19,4% so với tháng 6/2023. Trong đó, lượng lớn là khách quốc tế tới từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore,... Họ tới Việt Nam không chỉ xem đêm nhạc của thần tượng mà còn kết hợp tham quan, thưởng thức ẩm thực Hà Nội.

Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 7 này ước đạt khoảng hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 9,8% so với tháng 6/2023.

Dự kiến, 7 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,7 triệu lượt, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Các bạn trẻ thích thú tham quan Hà Nội trên xe buýt hai tầng được sơn màu hồng và trang trí ảnh 4 cô gái trong nhóm nhạc BlackPink (Ảnh: Tuấn Anh)

Về cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch khác, tính đến cuối tháng 7, công suất sử dụng phòng trung bình ước đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến 7 tháng đầu năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 57,3%, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Từ giữa tháng 7, nhiều khách sạn lưu trú trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là ở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và quận Hoàn Kiếm đã "cháy phòng".

Khách sạn Marina (Miếu Đầm, Mễ Trì) ghi nhận tỉ kệ kín phòng "chưa từng có" vào dịp cuối tháng 7. Đại diện khách sạn cho biết, trong các cuối tuần tháng 7, việc hết phòng không thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, với sức nóng từ đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc, họ đã kín phòng trong ngày 29/7 và 30/7. Đa số khách khi đặt phòng đều quan tâm khoảng cách, phương thức di chuyển tới sân Mỹ Đình.

Western Skyline với tổng 43 phòng cũng ghi nhận hiệu suất phòng ngày 29/7 đạt 90%.

Trước đó, theo khảo sát từ Sở Du lịch Hà Nội, đầu năm 2023, show diễn của BlackPink được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) đã giúp du lịch nước này có thêm động lực thu hút du khách quốc tế trong bối cảnh ngành du lịch đang gặp khó khăn sau đại dịch. Ước tính, ngành du lịch Thái Lan thu lợi hơn 20-30 triệu USD từ việc lưu trú, vé máy bay, tiêu dùng trong 5 ngày trước và sau buổi diễn. Tương tự, Singapore thu hơn 35 triệu USD, Indonesia cũng thu được con số gần như vậy.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đêm nhạc của BlackPink tại Hà Nội đóng góp quan trọng trong việc hút khách quốc tế. Lễ hội âm nhạc này đã mở ra một sản phẩm du lịch hoàn toàn mới.

Ngày 28/7, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, trong tháng 7/2023 ngành du lịch cả nước đã đón được 1,038 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước. Tháng 7 là tháng đầu tiên Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế tính từ khi mở cửa du lịch quốc tế vào 15/3/2022.