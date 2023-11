Theo thỏa thuận hợp tác giữa Sun World và Be Group, hai bên sẽ tập trung hợp tác vào 3 hạng mục chính nhằm phát huy thế mạnh và lợi thế của hai thương hiệu.

Đầu tiên, Sun World và Be Group sẽ triển khai dự án truyền thông BeWorld nhằm quảng bá 2 thương hiệu du lịch, vận chuyển hàng đầu Việt Nam đến du khách ở ít nhất 5 địa phương trên toàn quốc, có sự hiện diện của Sun World trong năm 2024. Trong khuôn khổ dự án, hai bên sẽ cùng đẩy mạnh quảng bá du lịch nội địa tới tệp khách hàng lên đến 25 triệu người, giúp du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin, tiếp cận những điểm du lịch nổi tiếng.

Về mặt công nghệ, Be Group sẽ tích hợp và xây dựng mới các dịch vụ số, khởi đầu là dịch vụ bán vé điện tử vui chơi, tham quan Sun World trên nền tảng đa dịch vụ Be với phương thức thanh toán đa dạng. Đồng thời, Be Group cũng phát triển tích hợp các trải nghiệm số hoá cho khách du lịch tham quan tại các cơ sở của Sun World trong tương lai. Các giải pháp công nghệ số này kỳ vọng giúp đơn giản hoá thủ tục đặt trước vé Sun World, tạo điều kiện thuận lợi, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến vui chơi, đồng thời mang lại những trải nghiệm du lịch độc đáo, ấn tượng từ online đến offline.

Cũng theo thỏa thuận hợp tác, Be Group sẽ trở thành đối tác vận chuyển tại các khu vui chơi thuộc hệ thống Sun World trên toàn quốc. Thông qua hợp tác này, du khách chỉ cần tải ứng dụng Be là có thể mua vé vui chơi và đặt xe di chuyển đến, đi từ khu du lịch Sun World với chi phí hợp lý, dễ dàng tra cứu, chia sẻ với nhóm bạn bè, gia đình.

Bà Nguyễn Hương Giang - Tổng Giám đốc Sun World bày tỏ: “Không chỉ đầu tư vào hệ thống sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, Sun World còn đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cao cảm xúc và trải nghiệm của khách hàng trên từng điểm chạm. Việc hợp tác với Be Group - thương hiệu vận chuyển của Việt Nam là một trong những bước đi nhằm nâng cao chất lượng, dịch vụ du lịch trong nước, đồng thời đem đến những giá trị và trải nhiệm độc đáo, mới mẻ hơn cho khách hàng. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ cùng hợp lực hỗ trợ nhau phát triển, nâng tầm thương hiệu, đồng thời góp sức thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của du lịch Việt Nam”.

Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Be Group chia sẻ: “Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tăng trưởng mạnh trong quý 1 và 2 2023, và xếp vị trí thứ 7 trên thế giới. Với đà tăng trưởng này cũng như sự nỗ lực đồng lòng từ nhiều đơn vị, ngành du lịch Việt đã đạt được nhiều mục tiêu về du lịch trong năm nay… Một trong những định hướng chiến lược ưu tiên của Be Group là hợp tác và chia sẻ thế mạnh về nền tảng công nghệ, cũng như vận hành với các đối tác để mang lại các giá trị ưu việt cho khách hàng. Do đó, kết hợp tác với Sun World là một vinh dự đối với chúng tôi, để cùng chung tay kinh doanh, vận hành và tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị và hữu ích cho khách hàng hai bên”.

Aquatopia Water Park - Sun World Hon Thom (Phú Quốc)

Sun World là thương hiệu vui chơi giải trí quy mô đẳng cấp quốc tế do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại các địa điểm du lịch hàng đầu Việt Nam. Sun World gồm 6 công viên giải trí và khu du lịch: Sun World Ba Na Hills, Công viên Châu Á - Asia Park (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Halong (Hạ Long, Quảng Ninh), tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom (Phú Quốc), khu du lịch Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh).

Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng)

Nhiều năm qua, Sun World nhận được nhiều giải thưởng uy tín quốc tế. Mới đây nhất, World Travel Awards 2023 khu vực châu Á và châu Đại Dương đã vinh danh Aquatopia Water Park - Sun World Hon Thom (Phú Quốc) là “Công viên nước hàng đầu châu Á”. Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) được vinh danh là “Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2023”. Trước đó, Sun World Fansipan Legend cũng 4 lần được World Travel Awards 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương tôn vinh với “cú đúp” giải thưởng “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới”. Sun World Ba Na Hills nhận 3 giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới” và “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” dành cho Cầu Vàng…

Du khách chỉ cần tải ứng dụng Be để mua vé vui chơi và đặt xe di chuyển đến, đi từ khu du lịch Sun World với chi phí hợp lý

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch trên toàn cầu, sự hợp tác giữa Sun World và Be Group hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn, chi phí ưu đãi cho du khách. Đây cũng được xem là bước đi táo bạo, thể hiện nỗ lực thúc đẩy hành trình chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam của hai doanh nghiệp.

Doãn Phong