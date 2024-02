Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, từ khoảng 2h15 đến 9h sáng ngày hôm nay (2/2), do thời tiết sương mù dày và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn của phi công, khiến nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng, không thể hạ hay cất cánh...

Sân bay Nội Bài đã kích hoạt phương thức điều hành bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế (LVP – Low Visibility Procedures). Để đảm bảo an toàn, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc hoãn chuyến, bay vòng chờ thời tiết tốt hơn...

Theo thống kê sơ bộ có khoảng 37 chuyến bay không thể hạ cánh tại sân bay Nội Bài trong đó 12 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận. Cũng trong khung thời gian này, để đảm bảo an toàn bay, có 54 chuyến bay dự kiến khởi hành từ Nội Bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn.

Hiện tượng sương mù dày đặc thường xuất hiện tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nước ta vào khoảng tháng 2, tháng 3. Các đơn vị trong ngành hàng không luôn sẵn sàng các phương án ứng phó trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, nhằm đảm bảo điều hành hoạt động bay an toàn.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài mong hành khách thông cảm và tuân thủ sự hướng dẫn điều hành của lực lượng chức năng, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn chuyến bay.

Sân bay Nội Bài chìm trong sương mù (Ảnh: NIA)

Theo đại diện sân bay, các năm trước sương mù dày đặc thường xuất hiện nhiều ở miền Bắc vào tháng 2, 3 nên đây không phải là tình huống bất thường. Hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay.

Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị tại Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, đợi thời tiết tốt hơn đủ điều kiện khai thác. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn.

Nhiều chuyến bay không thể cất cánh (Ảnh: NIA)

"Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay. Trước đó, đêm và sáng sớm ngày 1/2, cũng do ảnh hưởng của sương mù dày đặc tại sân bay Thọ Xuân và Vinh, 4 chuyến bay từ TP.HCM đến đây cũng chậm chuyến từ 1 đến gần 5 tiếng", đại diện VNA thông tin.

Trao đổi thêm với PV VietNamNet, đại diện VNA cho biết, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), để đảm bảo an toàn khai thác, hãng phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và ngày 2/2.

Cụ thể, các chuyến bay bị ảnh hưởng gồm 8 chuyến bay từ TP.HCM đi Vinh với số hiệu VN7000, VN7004, VN7006, VN7008, VN7012, VN7014, VN7016 và VN7264. Chuyến bay VN7278 từ TP.HCM đi Thanh Hoá, VN7540 từ TP.HCM đi Huế cũng bị chậm thời gian cất cánh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Nền nhiệt tăng cao nhất trên 24 độ ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ. Thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.