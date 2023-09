Cũng trong buổi ra mắt mẫu New MG5, nhà phân phối SAIC Việt Nam còn giới thiệu thêm một mẫu xe gầm cao mới có tên gọi MG RX5, được định vị ở phân khúc SUV cỡ C nơi có những đối thủ rất mạnh như Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson, KIA Sportage, Toyota Corolla Cross.

Phân khúc SUV cỡ C đã đón nhận thêm một cái tên mới, đó là MG RX5.

MG RX5 được SAIC phát triển dành cho một số thị trường Trung Đông, Bắc Phi, Trung Mỹ và Việt Nam là thị trường đầu tiên của Đông Nam Á có sự hiện diện của mẫu xe này.

Trong dải sản phẩm của MG tại Việt Nam, mẫu xe mới RX5 sẽ nằm trên mẫu MG ZS hiện đang bán và dưới MG HS dự kiến sẽ quay trở lại vào đầu tháng 11 tới đây. MG RX5 sẽ được bán dưới 2 phiên bản 1.5T STD và 1.5T LUX với giá bán lần lượt là 739 và 829 triệu đồng.

Được xem là "tân binh" trong phân khúc xe SUV cỡ C tại Việt Nam nhưng giống như New MG5, RX5 được giới thiệu không phải là thế hệ thứ 3 (mới nhất) của dòng xe này. Thay vào đó, MG RX5 là chỉ phiên bản nâng cấp của thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2021 dưới tên gọi Roewe RX5 Plus tại thị trường ô tô Trung Quốc.

Ngoại hình của MG RX5 mang hơi hướng thể thao với hoạ tiết lưới tản nhiệt hình chữ X, la-zăng 5 chấu kép và cánh gió đuôi. Xe được trang bị công nghệ LED tiêu chuẩn cho cả hệ thống chiếu sáng trước sau, gương tối màu cho hàng ghế sau, la-zăng hợp kim kích thước 18 inch cho bản 1.5T STD và 19 inch cho bản 1.5T LUX. Đáng chú ý, bản 1.5T LUX sẽ đi kèm bộ lốp Michelin 235/45 ZR19.

Ngoài ra, bản 1.5T LUX còn có một vài điểm khác biệt ở ngoại hình gồm các chi tiết ốp trang trí nhựa giả carbon kèm đường trang trí màu vàng chanh ở cản trước, lưới tản nhiệt, ốp gương và thanh nẹp nối liền cụm đèn hậu ở cửa cốp sau. Trong khi bản 1.5T STD các chi tiết này sẽ là mạ crôm.

MG RX5 sở hữu thông số dài x rộng x cao là 4.574 x 1.876 x 1.690mm, chiều dài cơ sở 2.700mm, tương đồng với các đối thủ trong cùng phân khúc xe SUV cỡ C.

Nội thất của MG RX5 được bố trí 5 chỗ ngồi với khoang lái được thiết kế hiện đại, sử dụng vật liệu nhựa mềm và ốp nhựa giả nhôm xước. Không gian cho người ngồi sau khá rộng rãi với sàn xe phẳng.

Các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn trên bản 1.5T STD gồm có chìa khoá thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, 6 loa, màn hình 14,1 inch kết nối Appe CarPlay và Android Auto, ghế nỉ chỉnh cơ, điều hoà 1 vùng chỉnh tay, cửa gió hàng ghế sau và gương chỉnh điện gập tay.

Còn bản 1.5T LUX sẽ có thêm một số trang bị cao cấp hơn gồm có vô lăng bọc da, ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện, gương gập điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hoà tự động 2 vùng, gương chiếu hậu chống chói, sạc không dây và cốp đóng mở điện.

MG RX5 thiếu các gói trang bị hỗ trợ lái ADAS như các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ C.

Về động cơ, MG RX5 được trang bị động cơ 1.5L tăng áp công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DCT với cần số điện tử. Theo hãng, xe còn được trang bị hệ thống treo sau độc lập với bộ giảm xóc độc quyền của SACHS.

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên MG RX5 gồm có phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ phanh khi vào cua CBC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HDC, cảm biến áp suất lốp TPMS, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí. Bản 1.5T LUX sẽ có thêm cảm biến trước, camera 360 và 6 túi khí.

Tuy nhiên, so với các đối thủ cùng phân khúc xe SUV cỡ C, các tính năng hỗ trợ lái chủ động ADAS trên MG RX5 không có. Thậm chí, xét với các mẫu xe SUV cỡ B có giá bán tương đồng như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V, MG RX5 cũng thua thiệt ở phương diện này.

SAIC Việt Nam cũng cho biết mức giá 739-829 triệu đồng sẽ nằm ở khoảng giữa của hai phân khúc xe SUV cỡ B và C, đối tượng khác hàng là những người muốn tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi với chi phí hợp lý.

Thế nhưng, trong khi các trang bị trên xe chưa phải quá nổi trội và lại là thương hiệu chưa đủ mạnh trên thị trường, mức giá này được nhiều người, thậm chí là các tư vấn bán hàng của MG nhận xét là vẫn thiếu sức cạnh tranh và sẽ khó bán, ví dụ điển hình là MG5 với bài học nhãn tiền vẫn còn đó.

Bạn có bình luận thế nào về MG RX5 mới? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!