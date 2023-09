Hai mẫu xe MG mới đầu tiên phân phối dưới quyền của SAIC Motor Việt Nam được định vị ở phân khúc xe hạng B nhưng gây chú ý khi đặt giá bán thấp hơn nhiều đối thủ.

New MG5 có thêm 3 phiên bản nâng tổng số phiên bản hiện tại lên con số 5.

Theo công bố, New MG5 phân phối dưới 3 phiên bản là MT, CVT STD và CVT DELUX với giá bán lần lượt là 399, 459 và 499 triệu đồng, bán song song với mẫu MG5 2023. Do mẫu xe này không được sản xuất và bán tại Thái Lan nên sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Như vậy, mẫu New MG5 đã có giá bán thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe sedan hạng B hiện hành, thậm chí phiên bản thấp nhất MT của mẫu xe này chỉ có giá bán ngang với các mẫu xe đô thị giá rẻ hạng A như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning.

Các phiên bản số tự động CVT sẽ tập trung đối đầu với các mẫu xe sedan hạng B trên thị trường như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City.

New MG5 là mẫu xe sedan hạng C nhưng SAIC Việt Nam vẫn chỉ đưa ra mục tiêu cạnh tranh với các mẫu xe ở phân khúc dưới.

Về thiết kế, New MG5 được giới thiệu lần này mang kiểu dáng cổ điển, hoàn toàn không có điểm chung với MG5 mang phong cách thể thao, hiện đại đang bán trên thị trường, bởi thực tế đây là 2 mẫu xe khác nhau và chỉ được dùng chung tên gọi khi bán ngoài thị trường Trung Quốc.

New MG5 là mẫu xe sử dụng thiết kế của Roewe i5 bán tại Trung Quốc từ năm 2017, chứ không phải bản mới nhất vừa được nâng cấp vào đầu năm nay, trong khi mẫu MG5 hiện hành đang sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng ra mắt vào năm 2020.

Ngoại hình của New MG5 sở hữu bộ lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, đèn pha halogen projector tiêu chuẩn, không có đèn sương mù, gương chiếu hậu gập tay và la-zăng thép 15 inch cho bản MT và CVT STD. Trang bị đèn pha và đèn hậu công nghệ LED, gương chỉnh điện và la-zăng 16 inch sẽ có trên bản CVT DELUX.

New MG5 MT với giá 399 triệu đồng sẽ tập trung vào các khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

Là mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C, New MG5 có kích thước lần lượt là 4.601 x 1.818 x 1.489mm, chiều dài cơ sở 2.680mm, ngắn và hẹp hơn một chút so với mẫu MG5 hiện hành. Đây sẽ là điểm lợi thế khi cạnh tranh với các mẫu xe ở phân khúc sedan hạng B.

Bên trong, New MG5 MT và CVT STD sẽ có trang bị tiêu chuẩn ghế nỉ, ghế chỉnh cơ nhưng không chỉnh được độ cao ghế lái, vô lăng bọc da đầy đủ nút bấm chức năng và 3 chế độ trợ lực điện, gương chỉnh điện, khởi động bằng chìa khoá

Khu vực điều khiển trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tương thích với Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống điều hoà chỉnh tay tích hợp trong màn hình.

Nội thất bản MG5 CVT DELUX.

Phiên bản CVT DELUX sẽ có khởi động nút bấm, kiểm soát hành trình, màn hình cảm ứng 10 inch, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Nhưng tất cả các phiên bản không có cửa gió cho hàng ghế sau.

Về sức mạnh, tất cả các phiên bản của New MG5 sử dụng động cơ 1.5L có công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm có phanh ABS/EBD, kiểm soát phanh khi vào cua CBC, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí trước. Bản CVT STD và DELUX sẽ có thêm bổ trợ phanh BA, cân bằng điện tử ESP, cảm biến áp suất lốp TPMS và 6 túi khí. Riêng bản CVT DELUX có thêm camera 360.

New MG5 và MG5 hiện tại không có điểm tương đồng về thiết kế.

Mặc dù có lợi thế về kích thước, trang bị, giá bán so với xe cùng phân khúc, tuy nhiên, việc đưa về một mẫu xe có kiểu dáng thiết kế đã có từ 5 năm trước, lại trùng tên gọi với mẫu xe sedan của MG5 hiện đang bán khiến người dùng vừa bối rối khi lựa chọn lại vừa có cảm giác hãng xe Trung Quốc chưa thực sự coi trọng thị trường ô tô Việt.

Dẫu sao, nhà phân phối mới SAIC Việt Nam đã đưa ra bài toán về giá bán với New MG5 cho các xe sedan hạng C và B, đồng thời sự xuất hiện của mẫu xe mới này cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn mới trong tầm giá 500 triệu đồng.

