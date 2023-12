{"article":{"id":"2225118","title":"Con trai duy nhất nhờ bạn tiết lộ bí mật khiến bố mẹ bàng hoàng","description":"Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật đặc biệt cùng tên Hùng, trong chương trình Hẹn ăn trưa đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem.","contentObject":"<p>Chương trình <a href=\"https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tag18072729911347229143.html\">Hẹn ăn trưa</a> tập 405 là cuộc gặp giữa hai nhân vật Lê Quốc Hùng (sinh năm 1994) và Lê Minh Hùng (sinh năm 1995).</p>

<p>Hai người chơi cùng thuộc cộng đồng LGBT đã có những chia sẻ thẳng thắng về những cuộc tình đồng giới của mình. Cả hai cũng chia sẻ về cách vượt qua những rào cản từ gia đình, xã hội để mạnh dạn sống thật với giới tính.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-5-1398.png?width=768&s=zXz9KQbM8ds4TbqkDS18dQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-5-1398.png?width=1024&s=9ulGKmiSoWnpbQDl1Hs6QQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-5-1398.png?width=0&s=v7_jVy_XT6fG_Qn6aYCXqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-5-1398.png?width=768&s=zXz9KQbM8ds4TbqkDS18dQ\" alt=\"hen an trua tap 405 5.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-5-1398.png?width=260&s=zjWSq0BhvuZWTqL722IGUQ\"></picture>

<figcaption>Hai người tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 405 đều có tên là Hùng</figcaption>

</figure>

<p>Quốc Hùng là con thứ trong gia đình có 3 anh em. Quốc Hùng và người em song sinh cùng trong cộng đồng LGBT. Anh trai cả của Hùng đã lấy vợ và sinh con.</p>

<p>Nam DJ chia sẻ, anh chưa bao giờ phải chính thức tuyên bố về giới tính của mình cho người thân trong <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/gia-dinh\">gia đình</a>.</p>

<p>“Mẹ sinh em ra và hiểu tính nết của em từ nhỏ tới lớn nên chắc mẹ đã biết rồi. Thỉnh thoảng mẹ hỏi sao lâu rồi không thấy có bồ. Em cũng đùa hỏi lại mẹ muốn con giới thiệu con trai hay con gái? Nhưng mẹ thừa biết nên em cứ thế sống là chính mình. Hành trình come out <em>(cụm từ chỉ việc người thuộc cộng đồng LGBT tiết lộ về xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của mình)</em> khẳng định bản thân với gia đình khá êm xuôi\", Quốc Hùng kể.</p>

<p>Nhưng 9X cũng chia sẻ thêm: \"Ba mất khi em học lớp 11. Khi đó chắc ba chưa biết về giới tính của e. Ba biết chắc ba đánh chết\".</p>

<p>Đã gần 30 tuổi, Quốc Hùng cũng trải qua nhiều mối quan hệ nhưng chưa cuộc tình nào đi tới đích. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-3-1399.png?width=768&s=Lo1M5qckc_Ikbw5h2eUjAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-3-1399.png?width=1024&s=zjTyxdv1wZKOgwL_Df_-_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-3-1399.png?width=0&s=m_30WWBR3eYXb1Hwb5b3rg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-3-1399.png?width=768&s=Lo1M5qckc_Ikbw5h2eUjAA\" alt=\"hen an trua tap 405 3.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-3-1399.png?width=260&s=o-fW-sc7fsnzHIrzF0vBqw\"></picture>

<figcaption>Minh Hùng kể lại thời khắc bố mẹ chính thức biết anh thuộc về cộng đồng LGBT</figcaption>

</figure>

<p>Ngược lại với Quốc Hùng, Minh Hùng là người hoạt ngôn, vạm vỡ nhưng mong manh, nhẹ nhàng và không tự tin vào bản thân.</p>

<p>Minh Hùng là con một trong gia đình. Năm 17 tuổi, Minh Hùng có bạn trai. Người đó muốn về nhà Hùng chơi. Mẹ đồng ý cho bạn về nhưng với điều kiện phải ở riêng, không được ngủ cùng nhau. Có lẽ, khi chứng kiến con trai duy nhất dậy thì có những điểm đặc biệt nên người mẹ đã tinh ý nhận ra.</p>

<p>Sáng hôm sau, bạn trai có một buổi nói chuyện rất thẳng thắn và chân thành với bố mẹ Minh Hùng. Anh kể với bố mẹ 9X chuyện trước đây mình từng có vợ, có con và giờ chuẩn bị đón con gái sang Mỹ sống. Và rồi, chính người bạn trai đầu tiên ấy là người tiết lộ Minh Hùng thuộc cộng đồng LGBT. </p>

<p>\"Lúc đó, ba em đặt tay xuống bàn, bàng hoàng nói: 'Không lẽ tui có một thằng con trai mà con tui bị như vậy luôn à?'. Mẹ em thì khóc nhiều. Nhưng mẹ thương em nên chỉ nói: 'Mẹ sẽ cho con sống theo cuộc sống của con. Nhưng với điều kiện con phải sống thật hạnh phúc và chọn đúng người'. Ba mẹ vì thương em nên chưa bao giờ tạo áp lực cho em cả”, Minh Hùng nghẹn ngào nhớ lại.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-7-1400.png?width=768&s=NgSYl9akstvQlPl0r45sNg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-7-1400.png?width=1024&s=EXlb-IagiKgLMvXQG7y0dQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-7-1400.png?width=0&s=aMcWmmAOXlASYVfn1agiQw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-7-1400.png?width=768&s=NgSYl9akstvQlPl0r45sNg\" alt=\"hen an trua tap 405 7.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-7-1400.png?width=260&s=fWSN8UyYe9oxYgQWtCLV0g\"></picture>

<figcaption>Hai người tham gia thử thách đứng sát nhau và cùng cầm một cây bút vẽ trái tim tình yêu</figcaption>

</figure>

<p>Hai người chơi cùng tên sau khi tham gia thử thách chơi trò chơi do ban tổ chức đưa ra, cùng nhau ăn trưa đã tìm được tiếng nói chung. Trước khi bước vào phần quyết định bấm nút hình trái tim, Minh Hùng đột ngột xin vài giây để trở lại hình dạng thực của mình.</p>

<p>Anh đưa tay lột bỏ mái tóc giả trên đầu rồi bật khóc. “Đa số những người khi muốn tìm hiểu em, họ không đồng ý ngoại hình này của em. Họ cho rằng ngoại hình này của em không thích hợp. Đó là lí do vì sao tới hiện tại em không quen được bất kỳ người nào\".</p>

<p>Minh Hùng cho biết gia đình anh có gen bị hói đầu. Trước đây 9X cũng có mái tóc quăn rất đẹp nhưng rồi dần dần tóc bị hói. Tham gia các app hẹn hò, hay muốn hẹn gặp ai anh đều bị từ chối vì ngoại hình của mình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-8-1401.png?width=768&s=HjGQ3rPzj7GlBrCNac0pSg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-8-1401.png?width=1024&s=dxXEtBulO6wuMimSIOLxNw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-8-1401.png?width=0&s=zGwudIckSXCDqptjK-Np4Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-8-1401.png?width=768&s=HjGQ3rPzj7GlBrCNac0pSg\" alt=\"hen an trua tap 405 8.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-8-1401.png?width=260&s=NiuQo4OajJ76oSTNQf9Bdw\"></picture>

<figcaption>Minh Hùng không tự tin với ngoại hình và mái tóc của mình</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-4-1-1402.png?width=768&s=B4HMV-TayU1v1IbddUG1Ng\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-4-1-1402.png?width=1024&s=PN6YK8BgpUj8sgPZeW-j2w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-4-1-1402.png?width=0&s=7wLMCbKyaa1z96lpzk0ZgQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-4-1-1402.png?width=768&s=B4HMV-TayU1v1IbddUG1Ng\" alt=\"hen-an-trua-tap-405-4-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-4-1-1402.png?width=260&s=Q09xPLRsvMajuEiiRTrxzQ\"></picture>

<figcaption>Nhưng, từ trước đó, Quốc Hùng đã \"chấm\" hình ảnh Minh Hùng đúng như thực tế bên ngoài, không đội tóc giả</figcaption>

</figure>

<p>MC Tô Nhi A khẳng định: Khi tham gia phần chơi đoán hình ảnh, Quốc Hùng đã chọn hình Minh Hùng đúng với thực tế bên ngoài, không đội tóc giả.</p>

<p>Nghe những chia sẻ chân thành của Minh Hùng, Quốc Hùng nhận thấy bạn cùng chơi có suy nghĩ tiêu cực, tự ti về bản thân. Quốc Hùng động viên: \"Một trong những yếu tố quyết định mạnh mẽ nhất việc tìm kiếm người yêu đó chính là phải yêu bản thân mình trước. Có như vậy thì mới tỏa năng lượng ra xung quanh để mọi người ngắm nhìn mình. Minh Hùng cũng đừng tự ti về ngoại hình quá như vậy vì sẽ lan tỏa năng lượng tiêu cực khiến người khác cảm thấy bị ngộp\".</p>

<p>Quốc Hùng cũng cho biết anh không quan tâm tới ngoại hình. \"Em có nhiều thứ quan tâm, từ kiến thức tới mọi thứ. Em không đi soi mói ngoại hình người khác\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-11-1403.png?width=768&s=BUzjWIkX-euOtoz3rBEvog\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-11-1403.png?width=1024&s=sCHLxDN9Vmhp7X_9frYBfw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-11-1403.png?width=0&s=QqJQzrPzwjJbWwW_1fkpdw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-11-1403.png?width=768&s=BUzjWIkX-euOtoz3rBEvog\" alt=\"hen an trua tap 405 11.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hen-an-trua-tap-405-11-1403.png?width=260&s=FEp7AQBFgsdzDIil4Stjuw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Kết thúc chương trình <a href=\"https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tap-402-8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-2220506.html\">Hẹn ăn trưa</a> tập 405, hai người chơi đã tự bấm nút trái tim. Khung đèn bật sáng thiết lập mối quan hệ đặc biệt giữa hai con người đặc biệt. </p>

