Xem Clip:

Chiều 30/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến huyện Đức Linh (Bình Thuận) thăm, chia buồn cùng gia đình 4 nạn nhân tử vong và những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 khiến 9 người thương vong.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đến chia buồn cùng gia đình tài xế xe khách 16 chỗ tử vong. Ảnh: Hoàng Anh

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Văn Cảnh là tài xế xe 16 chỗ (33 tuổi, quê Bình Thuận), Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Đoàn Thị Liên (59 tuổi, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Đoàn công tác Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn đến gia đình hành khách trên xe 16 chỗ tử vong. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Hùng cho biết, hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, sẽ sớm có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Đoàn đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên những người bị thương. Ảnh: Hoàng Anh

Sau đó, Đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao công tác sơ cứu, phân loại bệnh nhân, chuyển viện kịp thời của Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán và công tác cấp cứu, điều trị của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đồng thời, ông cũng ghi nhận, và đánh giá cao sự kịp thời, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo khắc phục, giải quyết tai nạn.

Theo ông Hùng, việc quy định gắn camera hành trình trên phương tiện giao thông vận tải rất đúng. Nếu không có camera hành trình sẽ rất khó trong công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông. Sắp tới, sẽ mở rộng quy định này ra tất cả phương tiện giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị lực lượng công an Đồng Nai khi khám nghiệm xe khách 16 chỗ cần kiểm tra và trích xuất thiết bị giám sát hành trình của xe, do trong quá trình thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra lực lượng chức năng phát hiện trước thời điểm xảy ra tai nạn, thiết bị giám sát hành trình của xe bị mất dữ liệu.

Cụ thể, hệ thống ghi nhận tốc độ ban đầu của xe duy trì từ 39 - 58km/h trên đường tỉnh lộ từ Bình Thuận qua tỉnh Đồng Nai. Khi ra đến Quốc lộ 20 ở địa phận tỉnh Đồng Nai, chiếc xe chạy với tốc độ duy trì từ 79 - 89km/h. Tốc độ ghi nhận cao nhất là 89km/h tại thời điểm 2h12. Tốc độ lần cuối ghi nhận được của chiếc xe này tại thời điểm 2h13 là 79km/h, cách lúc xảy ra tai nạn khoảng 10 phút.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Anh

Sắp tới, sẽ đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp toàn bộ dữ liệu của xe vận tải lưu thông trên Quốc lộ 20 cho Công an Đồng Nai và Công an Lâm Đồng để kiểm tra, xem xét quá trình lưu thông và việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ của các loại phương tiện này.