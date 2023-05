Sáng 16/5, nguồn tin riêng cho biết, khoảng 13h15 ngày 15/5 tại Km339 trên QL32 thuộc địa phận bản Bo, xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô bán tải của Công an huyện Than Uyên và 5 phương tiện khác.

Theo đó, thời điểm xảy ra va chạm, ô tô bán tải của Công an huyện Than Uyên mang BKS 25A do Trung úy B.H.T. (cán bộ Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Than Uyên) điều khiển. Ô tô cảnh sát đã va chạm với xe tải mang BKS 25C đang đỗ ven đường, sau đó tiếp tục va chạm với 4 xe máy của người dân.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô CSGT và 5 phương tiện khác. Ảnh: H.Q

Vụ tai nạn, không gây thiệt hại về người, hai ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nhẹ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với Trung úy T. (có người chứng kiến) xác định không vi phạm.

Qua kiểm tra trích xuất camera xác định tốc độ trước khi xảy ra vụ tai nạn khoảng 40km/h.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do Trung úy B.H.T. không làm chủ tay lái, dẫn đến tai nạn giao thông.

Hiện vụ tai nạn giao thông đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu thụ lý giải quyết.