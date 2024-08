Chiều 12/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Lai Châu xác nhận với VietNamNet: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 9/8, ông C.Z. (55 tuổi, quê tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) cùng anh Trương Đăng H. (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) vào trong hầm công trình thủy điện Nậm Cấu đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan để phá đá.

Trong quá trình trên đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột. Hậu quả, ông Z. tử vong, còn anh H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Cửa hầm dự án thuỷ điện Nậm Cấu nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đoàn Dương

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ cứu nạn và điều tra vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án thủy điện Nậm Cấu do Công ty Năng lượng Bảo Khang (có trụ sở tại tỉnh Lai Châu) làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc là hầm số 3, do Công ty TNHH Duy Thành (có trụ sở tại Hà Nội) thi công; thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh (có địa chỉ tại tỉnh Lai Châu).

Trong quá trình thi công, Công ty Việt Trung Lê Thanh thuê một số người Trung Quốc (trong đó có ông Z.) trực tiếp thực hiện một số hạng mục.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo việc cứu nạn và điều tra làm rõ vụ việc tại huyện Mường Tè. Ảnh: Đoàn Dương

Công an tỉnh Lai Châu xác định, trong quá trình thi công công trình đường hầm số 3 thuộc dự án thủy điện Nậm Cấu, Công ty TNHH Duy Thành không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ dẫn đến hậu quả làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập những người liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Cách đây 1 tháng, tại dự án thi công hầm tại dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong do ngạt khí. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động" và khởi tố, bắt tạm giam Chỉ huy trưởng công trường và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH T&D 86 (đơn vị thi công).