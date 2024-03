Quá trình điều tra cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cho biết, tài xế xe container Lê Văn T. (SN 1985, ở xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), lần đầu tiên vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang, không quen đường, khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập tài xế Lê Văn T. lên làm việc.

Anh Phan Văn Quý (SN 1983, trú tại Hà Giang), tài xế xe khách BKS 23F-000.XX bị nạn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng: “Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Hôm qua vào khoảng 1 rưỡi, 2h kém, tôi đang di chuyển rất chậm rãi vì chuẩn bị tới đoạn cua tay áo.

Lúc ấy tôi đang chở 24 người, trên xe có 2 lái xe để lái luân phiên và 1 phụ xe. Khi chưa tới khúc cua, thấy ánh đèn ngược chiều đi rất nhanh, tôi đã rà phanh và đi chậm lại.

Bất chợt, xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe tôi, đè lên ½ xe khách. Khi xảy ra tai nạn, đầu óc tôi choáng váng. Khi bừng tỉnh, cảnh tượng hành khách gặp nạn, khiến tôi còn sốc hơn...

Dù là tài xế có gần 20 năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần, nhưng mỗi khi đến khúc cua này, tôi luôn đi chậm vì đoạn đây là đoạn cua kép, rất dễ xảy ra tai nạn ”.

Tài xế xe khách đang được điều trị tại bệnh viện

Là người dân gần hiện trường vụ tai nạn, anh Trần Xuân Thuận (ở xã Tứ Quận) bàng hoàng kể lại: "Khoảng hơn 1h ngày 5/3, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn liền mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới rãnh thoát nước, một số người bị biến dạng phần mặt, có người đã nắm lấy tay tôi cầu cứu. Lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã Tứ Quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp".

Tuyến đường xảy ra vụ việc tai nạn đã được thu dọn

Chị Hoa cũng cho biết, sau tai nạn, các nạn nhân bị thương nằm la liệt trước cửa nhà chị. Do ở nhà một mình nên lúc đầu chị sợ không dám mở cửa, chỉ chắp tay cầu mong mọi người bình an. Sau khi bình tĩnh lại, chị ra cùng mọi người tiếp nước, lấy khăn lau cho các nạn nhân và động viên, an ủi các gia đình.

Theo chị Hoa, vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua gấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay. Ảnh: CACC

Như đã thông tin, rạng sáng nay (5/3), trên QL2 (đoạn qua huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe container làm 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, 2 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Các điều kiện về người và phương tiện đều đảm bảo.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội mang BKS 23F - 000.58 chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang đã va chạm với xe container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang BKS 15C - 075.26 kéo theo rơ-moóc mang BKS 15R - 008.96.

Cú đâm mạnh khiến xe khách biến dạng từ đầu xe đến cuối xe bên lái. Còn xe container bị lật nghiêng. Hậu quả, 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng đang cấp cứu.

Xe khách bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: L.H.H.Q (SN 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương); V.T.M.T (SN 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); V.H.C (SN 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); T.N.T.D.V (SN 2000, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và V.C.C (SN 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị liên quan đang điều tra, xử lý vụ việc.