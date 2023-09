Thông tin với VietNamNet chiều 19/9, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Lê Ngọc Bảo xác nhận, lái xe của đơn vị này vừa bị lực lượng CSGT lập biên bản, xử phạt hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong người có nồng độ cồn.

Xe biển xanh của UBND huyện Quảng Điền bị tổ công tác kiểm tra và phát hiện tài xế H. vi phạm nồng độ cồn. Ảnh CTV

Danh tính người vi phạm được xác định là ông T.T.H. (SN 1969, trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền). Được biết, ông H. thuộc biên chế, quản lý của Văn phòng UBND huyện này và làm nhiệm vụ lái xe cho đơn vị.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, sự việc xảy ra vào ngày thứ 7 (16/9), ông H. sử dụng xe biển xanh của cơ quan đi công việc riêng và bị kiểm tra, xử phạt.

“Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã giao Văn phòng ủy ban xác minh, báo cáo lãnh đạo để có biện pháp xử lý”, ông Bảo cho biết.

Trước đó, vào ngày thứ 7 (16/9), thực hiện kế hoạch “Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container”; chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp cùng Phòng CSGT (Công an tỉnh TT-Huế) thực hiện kiểm tra các phương tiện trên tuyến QL1A đi qua phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 10 trường hợp điều khiển mô tô, 3 trường hợp điều khiển ô tô.

Đặc biệt, trong số 3 người điều khiển ô tô vi phạm, có trường hợp tài xế T.T.H, điều khiển ô tô biển xanh mang BKS màu 75A-000.96 (thuộc quản lý của UBND huyện Quảng Điền) vi phạm nồng độ cồn mức 0,157mg/L khí thở.

Cũng trong ngày 16/9, khi lập chốt kiểm tra trên địa bàn TP Huế, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp cùng Đội CSGT - Trật tự (Công an TP.Huế) và Phòng CSGT (Công an tỉnh TT-Huế) đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh này vi phạm về nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện giao thông.

Trong đó, có trường hợp ông P.C.M. – Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc.

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc P.C.M (phải) vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô đón con học thêm. Ảnh CACC

Cụ thể, khoảng 22h48 cùng ngày, Tổ công tác dừng ô tô mang BKS 75A-01x.xx do tài xế P.C.M. (SN 1975, trú tại TT-Huế) điều khiển. Qua kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công an xác định tài xế M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,064mg/l khí thở.

Theo ông M., trưa cùng ngày, ông có ngồi uống 2 lon bia với người thân tại nhà. Đến đêm muộn, ông điều khiển ô tô để đón con học thêm thì bị lực lượng công an kiểm tra, xử phạt hành chính vì trong người có nồng độ cồn.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành kế hoạch số 213/KH-UBND nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) góp phần tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Trong đó, nội dung kế hoạch nêu rõ, phân công nhiệm vụ, yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, TP Huế tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia...