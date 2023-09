Tối 16/9, tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và trực tiếp xử lý vi phạm theo kế hoạch "Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container"; chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" tại TP Huế.

Đến 22h48 cùng ngày, tổ công tác dừng ô tô mang BKS 75A-017.XX do tài xế P.C.M. (SN 1975, trú tại Thừa Thiên Huế) điều khiển. Qua kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, cảnh sát xác định tài xế M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,064 mg/L khí thở.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế M. (Ảnh: CACC)

Trao đổi với tổ công tác số 5, tài xế M. cho biết, bản thân hiện đang công tác tại UBND huyện P.L. Cảnh sát đã tiến hành xác minh, người vi phạm là Chủ tịch UBND huyện này, đồng thời là Trưởng Ban An toàn giao thông huyện.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời, sẽ làm thông báo vi phạm luật giao thông gửi về đơn vị công tác của người vi phạm để có hình thức xử lý tại cơ quan.

Trước đó, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã thực hiện đôn đốc kiểm tra và trực tiếp xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong quá trình công tác, các tổ này thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Kiên quyết xử lý vi phạm, xử lý theo phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm". Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang.

Trong tối 14/9, tổ công tác số 3 của Bộ Công an phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cũng phát hiện một trường hợp là Bí thư Huyện ủy trên địa bàn tỉnh vi phạm nồng độ cồn.

Tổ công tác xử lý vi phạm tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận)

Hay tại TP Hải Phòng, tổ công tác của Bộ Công an liên tiếp phát hiện 3 tài xế gồm: H.T.V. - Chánh văn phòng HĐND thành phố; Đ.Q.M. - Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ; N.T.Đ.- Bí thư Đoàn Bệnh viện Việt Tiệp vi phạm nồng độ cồn.

Tại Đà Nẵng, tổ công tác phát hiện tài xế L.Q.T. - cấp bậc Thượng tá, công tác tại Quân khu 5, vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,229 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp hơn 3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100.

Tại Hà Nội, tổ công tác số 2 của Bộ Công an cũng đã xử lý 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an tiếp tục thực hiện đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở các địa phương với mục tiêu góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia nói riêng và tai nạn giao thông nói chung.