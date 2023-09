Thời gian qua, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.

Sau một thời gian xử lý kiên quyết, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia giảm đáng kể. Đại bộ phận người dân tuân thủ "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Để việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn tiếp tục phát huy hiệu quả và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp xử lý vi phạm ở các địa phương.

Trong quá trình triển khai, các tổ công tác đã thể hiện đúng tinh thần, phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

6 tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.

Tổ công tác số 3 của Bộ Công an trực tiếp kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn ở Bình Thuận

Tối ngày 14/9, Tổ công tác số 3 của Bộ Công an gồm các lực lượng thuộc Cục CSGT, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Đội CSGT- Trật tự Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện một trường hợp là bí thư huyện ủy trên địa bàn tỉnh vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 21h15 cùng ngày, tổ công tác dừng, kiểm tra ô tô mang BKS 86A-184.XX tại đường Hùng Vương (Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận). Tài xế điều khiển xe là ông C.S.D. (SN 1974, trú tại TP Phan Thiết, Bình Thuận), qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế này vi phạm ở mức 0,124 mg/L khí thở.

Quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế D. cho biết mình công tác tại Huyện ủy B.B. (Bình Thuận). Cảnh sát đã tiến hành xác minh, người vi phạm là Bí thư Huyện ủy.

Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngoài việc phải nộp phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng thông báo về nơi làm việc của người vi phạm để có hình thức xử lý tại cơ quan.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Việc gửi thông báo nêu trên cũng thể hiện tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.