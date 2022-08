Tài xế tông loạt xe máy ở cây xăng có nồng độ cồn rất cao

XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 12/8, tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda City, mang BKS 30H- 758.03, đi theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở (Đống Đa).

Đến 22h15, xe do ông Hán điều khiển, phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cây xăng, địa chỉ tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Tại hiện trường, ô tô đã đâm vào nhiều xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế Hán

Qua đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn là 0,9mg/l khí thở, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP là 2,25 lần (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/l khí thở).

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Hán khai nhận có uống bia tại 540 đường Láng. Sau đó, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra sự việc trên.