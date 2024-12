XEM CLIP:

Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM tối nay (16/12) cho biết đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ tài xế ô tô đánh, đấm túi bụi người đi xe gắn máy trước cổng 1, Bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Công an đã bắt khẩn cấp Quách Minh Nhật (33 tuổi, ngụ quận 6) và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan chức năng đã đưa ông T.T.T. (50 tuổi, ngụ quận 1) - nạn nhân trong vụ việc - đi giám định thương tích và chờ kết quả để có căn cứ xử lý. Ông T. có đơn đề nghị xử lý hình sự đối với Nhựt.

Đối tượng Quách Minh Nhựt cũng thừa nhận hành vi sai trái, xin lỗi ông T. và mong pháp luật khoan hồng.

Khi bị bắt giữ, Quách Minh Nhựt thừa nhận hành vi sai trái và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, lời khai của Nhựt phù hợp với lời khai của nạn nhân T. cũng như các nhân chứng, diễn biến hình ảnh camera quanh hiện trường ghi nhận được.

Đối tượng Nhựt khai nhận trưa ngày 14/12 đã điều khiển ô tô chở vợ và con trai 1 tháng tuổi đến bệnh viện Từ Dũ để khám, cùng đi có mẹ ruột của Nhựt. Trong khi mọi người đưa em bé vào bệnh viện, Nhựt đến bãi xe gần đó để chờ.

Một lúc sau, vợ Nhựt liên lạc, thông báo bệnh viện không khám vào hôm nay. Sau đó, Nhựt điều khiển xe đến cổng 1 Bệnh viện Từ Dũ để đón mẹ, vợ và con. Khi đó, đoạn trước bệnh viện đông xe cộ gây ùn tắc.

Cùng vợ và mẹ đưa con nhỏ đến bệnh viện khám nhưng trong lúc nóng giận, Nhựt đã hung hãn hành hung một người đi đường. Ảnh: MXH

Lúc đó, ông T. điều khiển xe gắn máy chở con gái 16 tuổi đi học qua tới khu vực này. Ô tô của Nhựt chạy chậm, sát lề bên phải gây cản trở xe gắn máy lưu thông phía sau, đồng thời ngã ba phía trước có tín hiệu đèn đỏ nên các phương tiện dừng lại. Khi tín hiệu đèn chuyển xanh, ông T. nhắc nhở Nhựt di chuyển ô tô để nhường đường cho xe gắn máy.

Nhựt khai lúc đó không nghe rõ ông T. nhắc nhở mình như thế nào, nhưng biết người đàn ông này khó chịu. Vì thế Nhựt bức xúc, lúc nóng giận dẫn đến không kiểm soát được hành vi.

Mở cửa xuống xe, Nhựt chửi bới, đánh liên tiếp gần chục lần vào mặt và đầu ông T., khiến mũ bảo hiểm của ông này rớt xuống đường. Người vợ bế con nhỏ cùng mẹ ruột của Nhựt có xuống xe can ngăn.

Thấy ông T. cầm mũ bảo hiểm định phản ứng lại, Nhựt bất chấp sự ngăn cản của người thân xông đến tiếp tục hành hung, vật ông này ngã xuống lòng đường. Khi những người xung quanh can ngăn, mẹ cùng vợ kéo trở lại ô tô thì Nhựt mới lái xe rời đi.

Ông T. đã nhờ người dân xung quanh trình báo Công an phường Phạm Ngũ Lão. Sau đó, ông T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết ông bị xuất huyết ở mắt, thương tích trầy xước ở chân.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh và người dân xung quanh quay lại, phát tán lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Công an cho rằng hành vi của Nhựt là hung hãn, ra tay đánh người giữa nơi đông người, gây ùn tắc và ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự. Do đó, đối tượng Nhựt phải bị xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa cho xã hội.