Tài xế taxi ở Hà Nội vật lộn với kẻ sát nhân dắt theo dao bầu

Ngày 21/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng.