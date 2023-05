Vào tháng 4 vừa qua, người đàn ông họ Bao đến từ Giang Tô (Trung Quốc) đã không may bị chết đuối. Tuy nhiên, gia đình của anh đã khởi kiện tài xế taxi công nghệ và hãng chủ quản vì một lý do ít ai nghĩ đến.

Theo đó, sau khi tụ tập, uống rượu cùng bạn bè, anh Bao đã gọi đặt một chiếc taxi màu trắng. Qua camera giám sát, anh Bao đã lên xe vào khoảng 21h. Tuy nhiên, chiếc taxi không nổ máy mà chỉ đứng yên trong khoảng hơn 7 phút.

Tài xế sau đó đỡ anh Bao xuống xe. Mặc dù anh Bao say đến mức không thể đứng thẳng được và gục xuống đất nhưng tài xế taxi vẫn quay trở lại xe và lái đi.

Anh Bao đặt xe taxi sau khi uống rượu với bạn bè (Ảnh: The Paper)

Vài phút sau, anh Bao chậm rãi đứng dậy và di chuyển một cách khó nhọc. Trưa ngày hôm sau, nhân viên khách sạn phát hiện một người tử vong do đuối nước tại khúc sông cách nơi anh Bao lên xe không xa. Qua điều tra, người này chính là anh Bao. Nguyên nhân tử vong là do anh say rượu và không may ngã xuống sông mà không ai phát hiện.

Tuy nhiên, cảnh sát cũng đặt nghi vấn tại sao anh Bao đã lên xe taxi nhưng xuống ngay sau đó. Cảnh sát tìm đến công ty taxi và lấy được đoạn ghi âm trên chiếc xe mà anh Bao đặt. Việc anh Bao xuống xe là do tài xế yêu cầu.

“Đi xuống xe và nôn đi, nếu không tôi không chở anh đâu. Sau khi nôn xong, hãy điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón anh. Anh xuống xe đi”, tài xế nói. Tài xế taxi sau đó dìu anh Bao xuống xe, hủy chuyến và lái xe đi thẳng.

Nơi anh Bao tử vong (Ảnh: Sohu)

Gia đình anh Bao quyết định kiện tài xế taxi và hãng xe taxi công nghệ ra tòa vì có liên quan đến cái chết của anh Bao. Điều này đã gây tranh cãi không nhỏ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng tài xế taxi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh Bao và việc làm của gia đình hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng tài xế taxi hoàn toàn có thể từ chối chở khách hàng nếu họ không muốn.

Sau phiên tòa xét xử, tài xế xe taxi đã bị tuyên phạt vì không thực hiện nghĩa vụ cứu hộ và trách nhiệm của một người lái xe công nghệ. Tòa án đưa ra phán quyết công ty taxi công nghệ sẽ chịu 15% trách nhiệm bồi thường. Tổng số tiền bồi thường mà tài xế và công ty phải chịu là 186.489 NDT (tương đương 621 triệu đồng).

Minh Nhật (Theo Sohu)