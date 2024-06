Khác với xe ô tô phổ thông, những chiếc siêu xe thường có công suất lớn và khả năng tăng tốc rất nhanh. Để cầm lái chúng, người lái cần có những kỹ năng cần thiết và đòi hỏi phải luyện tập một cách an toàn.

Mới đây, một người lái chiếc Lamborghini Huracan Spyder ở Mỹ đã nhận được bài học về cách điều khiển siêu xe một cách đầy cay đắng, sau khi mất lái và đâm vào hai chiếc xe khác đang đỗ bên đường.

Đoạn video trên được một người ngồi bên ghế phụ của chiếc Lamborghini Huracan ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, người cầm lái chiếc siêu xe đạp thốc ga, đẩy vòng tua máy đạt tới giới hạn ở cấp số 1, dường như không biết rằng mình cần phải sử dụng cần số bên phải để chuyển số.

Một lúc sau, khi tăng tốc tại một khúc cua bên trái, tài xế liên tục nhấn ga khiến chiếc xe mất kiểm soát, để rồi đuôi xe tông vào bức tường ven đường. Chưa dừng lại ở đó, chiếc Lamborghini tiếp tục tông vào một chiếc xe sedan và một chiếc xe tải đang đỗ.

Hậu quả, phần đầu của chiếc Huracan Spyder đã bị dập nát, kính chắn gió bị vỡ, cả hai túi khí phía trước đều bung. Hai chiếc xe bị Lamborghini tông vào cũng hư hỏng nặng.

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Spyder gặp nạn. Ảnh chụp màn hình

Những người chứng kiến vụ việc cho rằng thiệt hại có thể rất lớn nếu chiếc Lamborghini Huracan này là xe cho thuê. Khi đó, người lái có thể sẽ phải bồi thường một khoản tiền không hề nhỏ. May mắn là, người lái xe Lamborghini chỉ bị thương nhẹ.

Theo công bố của nhà sản xuất, chiếc siêu xe thể thao hiệu suất cao Lamborghini Huracan Spyder được trang bị động cơ V10 5.2L sản sinh công suất từ 572-631 mã lực, mô-men xoắn từ 540-600 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h từ 2,9-3,6 giây.

Chính vì vậy, ngoài việc sở hữu một chiếc Lamborghini, các chủ xe thường được tham gia các khóa đào tạo để làm quen với cảm giác vận hành của những cố máy tốc độ.

Do đó, các chuyên gia đào tạo lái xe an toàn cho biết, với người lần đầu cầm lái siêu xe, điều cần làm là phải tìm hiểu kỹ lưỡng những chế độ lái của xe, việc tăng tốc chỉ nên thực hiện trên đường thẳng với điều kiện giao thông an toàn. Tối kị thốc ga khi vào cua vì các xe này thường sử dụng chế độ dẫn động bánh sau, nên khả năng văng đuôi và mất kiểm soát xe là rất cao.

Theo Carscoops

