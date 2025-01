Chọn xe điện để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ môi trường

Khi chuyển đổi xanh đang là xu hướng được ưu tiên, ngày càng có nhiều tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải chuyển qua sử dụng xe điện. “Đi xe điện vừa tạo thiện cảm với khách hàng, vừa góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tối ưu được doanh thu và lợi nhuận mỗi ngày”, anh Hoàng Tú, một tài xế Xanh SM Platform hoạt động tại khu vực Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhận xét.

Anh Tú cho biết, Xanh SM Platform - nền tảng do GSM phát triển nhằm kết nối các chủ xe VinFast có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận tải với khách hàng, đang có rất nhiều chính sách giúp tài xế có khởi đầu công việc thuận lợi. Với vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 48 triệu đồng và gói hỗ trợ vay tới 90% giá trị xe, tài xế dễ dàng sở hữu xe điện VinFast, giảm gánh nặng đầu tư ban đầu, mà còn tiết kiệm được 30-50% chi phí năng lượng và bảo trì bảo dưỡng so với xe xăng.

Đặc biệt, Xanh SM Platform hiện đang áp dụng chính sách chia sẻ doanh thu hấp dẫn nhất trên thị trường, lên tới 85% trong năm đầu tiên và 80% ở hai năm tiếp theo.

Xe điện VinFast trở thành lựa chọn hàng đầu của tài xế chạy xe dịch vụ nhờ khả năng tối ưu lợi nhuận và bảo vệ môi trường

Với mức chia sẻ doanh thu trên, doanh thu trung bình mỗi chuyến của nền tảng này đạt 111.000 đồng. Anh Tú sử dụng xe VinFast VF 5 Plus với tần suất chạy trung bình 16 chuyến/ngày, doanh thu có thể đạt 46 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sạc khoảng 3,5 triệu đồng và lãi vay khoảng 10 triệu đồng, anh thu về hơn 20 triệu đồng/tháng.

Mới đây, VinFast đã công bố chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-GREEN dành cho tất cả khách hàng tới hết ngày 30/06/2027, giúp giới tài xế tiết kiệm được một khoản lớn chi phí hàng tháng. Theo tính toán của anh Tú, với chính sách mới này, thời gian thu hồi vốn của tài xế sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 30 tháng.

Đối với những người chưa có giấy phép lái xe nhưng muốn gia nhập đội ngũ tài xế taxi công nghệ, Xanh SM cũng hỗ trợ tạm ứng 50% chi phí học lái xe tại VinDT - công ty cung cấp dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe thuần điện đầu tiên tại Việt Nam do Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Phần chi phí tạm ứng này sẽ được cấn trừ từ chính doanh thu được tài xế tạo ra trên nền tảng Xanh SM Platform về sau.

Xe điện VinFast - lựa chọn tối ưu cho tài xế công nghệ

Theo anh Hoàng Tú, thu nhập của tài xế Xanh SM còn gián tiếp tới từ chính những mẫu xe điện có khả năng vận hành mạnh mẽ và chi phí đầu vào tiết kiệm như chiếc VF 5 Plus anh sử dụng. Đây là mẫu xe cỡ A nhưng vận hành khỏe, linh hoạt vượt trội so với xe xăng, và đặc biệt phù hợp với điều kiện đường phố Việt Nam. Xe có bề ngoài nhỏ nhắn, nhưng sở hữu chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, khiến không gian trong xe rộng rãi và thoải mái hơn hẳn các xe cùng kích cỡ. Ngoài ra, xe còn sở hữu các tính năng hỗ trợ thiết thực như giám sát hành trình cơ bản, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe phía sau, đặc biệt là khả năng kết nối, giám sát, định vị xe từ xa, đề xuất lịch bảo dưỡng tự động.

Nhiều tài xế chọn VF 5 Plus nhờ loạt ưu điểm về khả năng vận hành, tối ưu chi phí, cùng nhiều chính sách ưu đãi vay mua đến 90% từ Xanh SM

Anh Tú cho biết, những tính năng này giúp tài xế giảm áp lực vận hành, đảm bảo sự an tâm trong quá trình làm việc.

Mẫu xe VF 5 Plus kèm pin hiện đang có giá bán lẻ 540 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu tài xế mua xe để chạy dịch vụ Xanh SM Platform, số tiền thanh toán trước chỉ là 54 triệu đồng (tương đương 10% giá xe). 90% còn lại sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng trong tối đa 5 năm, với lãi suất từ 5,5%/năm. Nếu lựa chọn VF 5 Plus thuê pin, chi phí sở hữu xe chỉ còn 480 triệu đồng, tương ứng với số tiền trả trước chỉ là 48 triệu đồng.

Bên cạnh VF 5 Plus, VinFast Nerio Green cũng là lựa chọn lý tưởng cho nhiều tài xế. Xe sở hữu bề ngoài hiện đại, cao lớn hơn VF 5 Plus, không gian nội thất rộng rãi, màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước lớn, nhiều trang bị thông minh vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng mức giá. Xe có khả năng di chuyển tối đa 318,6 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC), đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của các tài xế.

Thế Định