Chiều 24/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đức (SN 1984, ở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình), lái xe đầu kéo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Công an xác định, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL38, Đội tuyên truyền, xử lý và giải quyết trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã dừng xe ô tô BKS 29H - 856.56 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 29R- 527.98 để kiểm tra.

Tổ công tác yêu cầu tài xế Vũ Văn Đức xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ có liên quan. Lúc này, tài xế Đức đã xuất trình giấy phép lái xe ô tô hạng FC (loại nhựa cứng) số 230226029582 cấp ngày 10/1/2022 mang tên Vũ Văn Đức.

Tổ công tác nhận thấy giấy phép lái xe trên có dấu hiệu bị làm giả nên đã tra cứu trên Cổng thông tin dữ liệu điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam nhưng không có dữ liệu.

Sau khi cử cán bộ làm việc với Sở GTVT tỉnh Hòa Bình và trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hoà Bình, xác định giấy phép lái xe trên là giả.

Phòng CSGT Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan CSĐT Công an TP Hưng Yên để điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Sau khi có đủ căn cứ, Công an TP Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ vụ việc.