Tình huống giao thông từ camera hành trình của một chiếc xe tải ghi lại vừa lan truyền trên các hội nhóm về giao thông trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người không khỏi bức xúc về hành vi của một nhóm người đi đường.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 15/12 vừa qua, trên đường tỉnh 741 đoạn qua địa phận TP.Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, chiếc xe tải đang di chuyển bất ngờ gặp một chiếc bán tải Mazda BT-50 mang biển số 61C-403.85 đi chậm giữa hai làn đường.

Video: Nguyễn Cường

Theo phản xạ, tài xế xe tải bấm một nhịp còi và nhanh chóng chuyển làn vượt lên đi trước. Hai chiếc xe tiếp tục di chuyển cho tới ngã ba có đèn tín hiệu dừng, một nhóm người đàn ông gồm 3 người (trong tình trạng có dấu hiệu say xỉn - theo mô tả của người lái xe tải) trên chiếc bán tải bất ngờ mở cửa và hành hung tài xế xe tải.

Mặc dù có người can ngăn nhưng một người trong số họ tiếp tục trèo lên cabin, đấm và đạp liên tiếp vào đầu người lái xe tải. Đáng chú ý, trong cabin thời điểm này có một người phụ nữ bế theo con nhỏ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, song hành động trên khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Tài khoản Đinh Định bình luận: “Cần cách ly một thời gian chứ thả rông thế này nguy hiểm quá”.

“Cho cái đơn. Sáng ra xem đã sôi máu”, tài khoản Lương Thanh Tuấn bình luận.

Cùng với đó, rất nhiều ý kiến cho rằng vụ việc cần được cơ quan chức năng giải quyết một cách công bằng, thỏa đáng. Đa số đều đồng tình với việc đưa những cá nhân có hành vi bạo lực ra trước pháp luật.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác có thể bị phạt hành chính từ 4-6 triệu và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Tuy nhiên, hành vi đánh người gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù từ 6 tháng-3 năm, 7-12 năm hoặc phạt cải tạo không giam giữ 3 năm tùy theo tỷ lệ thương tật (Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017).

Những vụ việc hành hung trên đường phố hiện nay xảy ra khá phổ biến. Trước đó, hôm 11/10 vừa qua, Công an TP.Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố người lái xe Lexus RX sau khi 2 người đi chiếc xe sang hành hung một tài xế taxi. Cách đây 3 ngày, Công an TP.HCM cũng khởi tố bị can, bắt giam kẻ đánh một cô gái ở quận 4.

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn.