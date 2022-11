Cản trở xe cấp cứu ở Tuyên Quang, tài xế ô tô tải bị xử phạt, tước bằng lái

Ngày 17/10 vừa qua, mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh xe tải “đánh võng”, tạt đầu, không cho xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vượt lên. Xe này đang chở một phụ nữ bị trâu húc dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngay trong đêm cùng ngày, công an xác định người lái xe tải là V.T.P. Ngày 18/10, tài xế này bị triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ sự việc. Tối cùng ngày, trên mạng xã hội lại xuất hiện clip ghi lại cảnh xe cấp cứu tạt đầu, chặn ô tô tải. Trong lúc cự cãi, tài xế xe cứu thương đã có hành động không đẹp. Vụ việc được chuyển sang Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Dương để làm rõ.