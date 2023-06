Xem video:

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/6 trên quốc lộ 34, đoạn qua địa bàn xóm Bản Piậy, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Theo hình ảnh được camera an ninh nhà dân ghi lại, thời điểm nói trên tuyến đường quốc lộ khá nhỏ hẹp, xe máy do nam thanh niên điều khiển phía sau có trở thêm một người khác lưu thông trê hướng TP.Cao Bằng đi Bảo Lạc. Khi tới khúc cua thuộc xóm Bản Piậy, do vượt lấn làn, không làm chủ được tay lái, nên đã tông trực diện vào đầu xe tải di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên trên xe máy ngã văng xuống đường, bị thương nặng. Sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, sau tai nạn tài xế xe tải bước xuống xe với vẻ mặt thất thần và ôm đầu kêu than: "Hai anh đi thế này thì giết em rồi ".

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, khi đi qua khúc cua, các phương tiện nên giảm tốc độ, quan sát kỹ. Chỉ cần một chút lơ là, tai nạn đều có thể xảy ra.

