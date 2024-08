Vào khoảng 5h30 sáng ngày 31/8, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hướng đi về Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguồn video: Người dùng Facebook Chaien Lồi Rốn

Lúc này, dù chỉ mới tờ mờ sáng, lượng xe lưu thông trên cao tốc đã khá đông. Chiếc xe gắn camera hành trình đang chạy ở làn trái với tốc độ tối đa cho phép là 120km/h. Trước mặt, chiếc Hyundai Grand i10 cùng làn đường có dấu hiệu lệch tay lái, có thể do tài xế buồn ngủ khi đang lái.

Ngay sau đó, một chiếc Hyundai Creta màu trắng vượt lên từ làn đường kế bên và xi-nhan trái để rẽ vào làn đường sát dải phân cách. Chiếc Hyundai Grand i10 phía trước đột ngột mất lái, đâm vào dải phân cách rồi va chạm tiếp với xe container đi cùng chiều ở làn đường bên phải.

Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến hàng loạt xe phía sau phải phanh gấp để tránh đâm vào đuôi xe trước. Tài xế của xe gắn camera hành trình nhận thấy không thể phanh kịp, đã nhanh chóng đánh lái sang phải, lách vào giữa xe Hyundai Creta và đuôi xe container để tránh va chạm liên hoàn.

Hiện tại, thông tin về thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, video ghi lại vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với nhiều lời khen ngợi dành cho tài xế xe gắn camera hành trình vì đã xử lý tình huống một cách nhanh nhạy.

Dù vậy, sự việc cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông. Một số ý kiến cho rằng, nếu tài xế giữ đúng khoảng cách an toàn, vụ việc có thể dễ kiểm soát hơn. Giữ khoảng cách an toàn không chỉ giúp giảm nguy cơ va chạm mà còn tạo ra đủ thời gian và không gian để phản ứng khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Vụ tai nạn diễn ra ngay trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi lượng xe trên các tuyến đường cao tốc dự kiến sẽ tăng đột biến. Điều này đòi hỏi các tài xế phải cẩn trọng hơn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, đặc biệt là việc giữ khoảng cách giữa các phương tiện, điều chỉnh tốc độ hợp lý, và tránh lái xe khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc buồn ngủ.

