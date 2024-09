Dự báo thời tiết ngày 7/9/2024, bão số 3 đổ bộ vào đất liền vào buổi chiều. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, miền Bắc có mưa rất to, nhiệt độ giảm khoảng 4 - 5 độ so với hôm qua.