Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “công an xã đánh dân” ở Bình Phước, chiều nay (9/8), Công an tỉnh Bình Phước đã có báo cáo kết quả xác minh, xử lý vụ việc này.

Hình ảnh Trung tá Lê Huy Cao dùng tay đấm anh H. sau khi quật ngã (Ảnh cắt từ clip)

Theo Công an tỉnh Bình Phước, vào khoảng 6h ngày 8/8, Công an xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng) nhận được tin báo của người dân về 1 xe ba gác liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản đang nằm dưới mương nước, không có người trông coi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Bình Sơn cử cán bộ đến khu vực này để kiểm tra, thấy xe này đã được đưa lên đường nhưng bị hư hỏng, không hoạt động.

Do trước đó Công an xã Bình Sơn đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tang vật là xe ba gác máy, nên khi phát hiện xe này, lực lượng công an nghi ngờ phương tiện này có liên quan.

Khi công an tiến hành đưa xe ba gác này về trụ sở thì anh Đ.N.H (SN 1995, ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) nhận là xe của mình mua hợp pháp, không cho đưa xe đi.

Bực tức vì anh H. không chấp hành yêu cầu, Trung tá Lê Huy Cao – Trưởng Công an xã Bình Sơn đã dùng chân đạp, dùng tay đấm vào người rồi còng tay anh H. lại. Lúc này em gái anh H. chứng kiến sự việc đã lấy điện thoại quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, Công an tỉnh Bình Phước cho rằng Trung tá Lê Huy Cao đã có hành vi không đúng chuẩn mực khi làm việc với quần chúng nhân dân, không đúng điều lệnh và văn hóa ứng xử của ngành công an. Hành vi của Trung tá Cao gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Do đó, Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tá Lê Huy Cao để xác minh, làm rõ.

Trước đó, Công an xã Bình Sơn nhận được đơn tố giác về việc đối tượng C.V.Q. (SN 1993, ngụ TP. Đồng Xoài) dùng thủ đoạn gian dối để lừa lấy xe ba gác máy của bà N.T.T.V (ngụ TP. Đồng Xoài) đem đi cầm cố cho ông Đ.N.D. (là anh ruột của anh H. - người bị Trung tá Cao đánh) với số tiền 8 triệu đồng.

Sau đó bà V. đã liên hệ với đối tượng Q. để yêu cầu trả lại chiếc xe nhưng đối tượng này cho biết ông D. đem để ở nhà em trai là anh H. Tiếp đó, Q. đến nhà anh H. để điều khiển xe ba gác về thì bị rơi xuống mương nước làm hư hỏng nên gửi lại cho anh H. trông coi.