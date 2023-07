Chiều 20/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Xuân Trường (SN 1979, ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Phạm Xuân Trường (người mặc áo kẻ ca rô). Ảnh: CACC

Công an xác định, vào năm 2020, ông Trường là Giám đốc HTX mỳ chũ Xuân Trường đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc hỗ trợ đề án xây dựng và phát triển nông sản…

Ông Trường đã tiến hành lập khống một số hợp đồng, giấy tờ, hóa đơn giả để được hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng của Nhà nước, sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích tiêu cá nhân.