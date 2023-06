Ngày 23/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Đình Khiêm (SN 1996, ở quận Đống Đa), Đỗ Ngọc Thanh (SN 1984, ở phường Phúc La, quận Hà Đông), cặp anh em sinh đôi Ngô Quang Vinh và Ngô Vinh Quang (SN 1995, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Một đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1997, ở huyện Thanh Oai).

Ngoài ra, công an cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Khoa (SN 1995, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm; đang bỏ trốn) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Qua công tác trinh sát, công an phát hiện đối tượng Đỗ Ngọc Thanh có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web dexaXX và zukiXX.

Công an xác định, Thanh chỉ là mắt xích nhỏ trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn TP Hà Nội.

Đến ngày 21/6, công an đồng loạt khám xét nơi ở của 5 đối tượng nêu trên. Kết quả, đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá.

Bước đầu công an xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do Nguyễn Đình Khiêm và Nguyễn Khắc Khoa cầm đầu. Nguyễn Đình Khiêm từng bị Công an quận Hà Đông khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tham gia tổ chức với Khiêm, Khoa là hai anh em sinh đôi Ngô Quang Vinh và Ngô Vinh Quang.

Nhóm đối tượng này chia nhiều tài khoản đại lý cấp thấp hơn cho Đỗ Ngọc Thanh và một số đối tượng để quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc cho "con bạc" ở Hà Nội.

Thủ đoạn của đường dây phạm tội này là đều sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet để quản lý, điều hành mọi hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Nếu một trong các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện thì đối tượng trong nhóm sẽ lập tức xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ trong cả nhóm. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình trinh sát và thu thập tài liệu.

Tinh vi hơn, nhóm đối tượng hoạt động rất kín đáo, cảnh giác, thường xuyên thay đổi chỗ ở và chọn thuê các căn hộ chung cư có bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ.

Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược thể hiện số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.