Tạm giữ người đàn ông mang cả can xăng phóng hỏa nhà hàng xóm ở TP.HCM

Người đàn ông này tên N. (40 tuổi, ngụ ở địa phương).

Theo thông tin ban đầu, hơn 4h rạng sáng 29/11, người dân phát hiện một nhà dân ở đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, bốc cháy dữ dội nên đã hô hoán, cùng nhau ứng cứu. Một lúc sau thì người dân đã dập lửa thành công, may mắn không có thương vong.

Người đán ông lén lút đổ xăng trước nhà hàng xóm. Ảnh: Cắt từ clip

Khi lửa bùng phát, ông N. bị lửa bén vào chân. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an địa phương có mặt để làm rõ. Qua trích xuất camera an ninh, công an ghi nhận đây là vụ phóng hoả có chủ đích.

Cụ thể, thời điểm trên có một người đàn ông cởi trần, mặc quần lửng, đội mũ lưỡi trai… đã tưới chất lòng, nghi là xăng ở trước ngôi nhà trên rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bén xăng bùng phát mạnh thì người đàn ông bỏ chạy nhưng bị lửa bén vào chân.

Công an nhanh chóng xác định, người thực hiện vụ phóng hoả trên là hàng xóm với chủ nhà bị cháy, tên là N. nên đã giữ ông này để lấy lời khai.

Theo một số người dân địa phương, ông N. có thái độ, hành vi hung hãn với người dân xung quanh. Ông này thường chửi bới người khác vô cớ và một vài lần ném đá vào nhà hàng xóm.