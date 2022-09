Tạm giữ thanh niên xông vào tiệm vàng, đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Cơ quan CSĐT CA TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương chiều nay (21/9) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Ngọc Sơn bị người dân khống chế tại hiện trường - Ảnh: CTV

Sơn chính là người xông vào tiệm vàng ở phường Dĩ An, TP Dĩ An đập bể tủ kính rồi ném vàng ra đường vào tối 20/9.

Theo điều tra ban đầu, Sơn là người buôn bán trái cây tại khu vực TP Dĩ An. Khoảng 20h ngày 20/9, đối tượng này cầm một cục đá xông vào tiệm vàng Kim Huyền (đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, TP Dĩ An) đập phá tủ kính, sau đó ném nhiều trang sức bằng vàng ra ngoài đường.

Sau khi gây án, đối tượng đứng trước tiệm với nhiều biểu hiện lạ. Chủ tiệm vàng sau đó đã tri hô rồi cùng người dân khống chế nam thanh niên, bàn giao cho công an.

Lực lượng chức năng trong đêm đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng.

Số trang sức bằng vàng bị ném ra đường cũng đã được thu hồi lại.