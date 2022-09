Bất ngờ với lời khai của thanh niên đập tủ kính ném vàng ra đường

Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin, Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) - người đập bể tủ kính rồi ném vàng ra đường- khai rằng do muốn đi tù nên đã có hành động như vậy.

Sơn làm nghề buôn bán trái cây, do buồn chuyện gia đình nên khoảng 20h tối 20/9 Sơn đi bộ một mình đến trước tiệm vàng Kim Huyền (phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Đối tượng Trần Ngọc Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Tại đây, thanh niên này bất ngờ cầm một cục bê tông chạy vào đập bể tủ kính đựng trang sức, sau đó lấy vàng ném ra ngoài đường.

Sau khi ném vàng ra đường, Sơn bình thản bước ra ngoài trước khi bị chủ tiệm và người dân khống chế.

Theo lời khai của chủ tiệm, số vàng bị mất khoảng 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng, tuy nhiên tiệm chỉ mới thu lại được 8 chiếc, còn 10 chiếc chưa được thu hồi.