Trong đêm qua và hôm nay (15/10), ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 14h chiều nay có nơi trên 230mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 234.4mm, Hòa Sơn (Đà Nẵng) 281.2mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 291.0mm,… Các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ đêm qua có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 7h sáng nay có nơi trên 80mm như: Đạ Pal (Lâm Đồng) 99.0mm, Đạo Nghĩa (Đắk Nông) 80.2mm, Bù Đăng (Bình Phước) 154.6mm,…