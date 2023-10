Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay (15/10), ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2-3m. Gần sáng mai (16/10), ở vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 1,5-2,5m.

Do đó, theo cơ quan khí tượng, khoảng 17-18/10, một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa giông sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc, nền nhiệt giảm.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Trong bản tin cảnh báo khí tượng thủy văn dài hạn mới đây, cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến hết năm, Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Giai đoạn mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn với số ngày ít hơn so với cùng kỳ.

Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, ở khu vực này sẽ còn nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2023.

Ngoài ra, hiện nay (15/10), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết nhận định, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh thêm, đạt mức xấp xỉ áp thấp nhiệt đới hoặc áp thấp nhiệt đới. Khoảng 16-17/10, vùng áp thấp sẽ di chuyển vào đất liền, tiếp tục gây ra mưa cho miền Trung.

Nhưng mưa lớn ở miền Trung có khả năng dịch chuyển vùng tâm mưa, mở rộng lên phía Bắc. Do đó, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh - Nghệ An khoảng từ 17/10 sẽ có mưa lớn.