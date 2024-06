Chiều 24/6, Công an TPHCM cho hay, tạm ngưng cấp Căn cước công dân, định danh điện tử trên địa bàn từ ngày 25/6 đến hết ngày 30/6/2024 tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) PC06, Công an TPHCM; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và tại Bộ phận một cửa các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Công an TPHCM tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động. Ảnh: Thanh Tùng

Được biết, đây là chủ trương chung của Bộ Công an, nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức cấp căn cước theo Luật Căn cước năm 2023, được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2024.

Từ ngày 1/7/2024, Phòng PC06 – Công an TPHCM và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức và tại Bộ phận một cửa các quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục việc cấp Căn cước, định danh điện tử cho công dân đúng theo quy định.