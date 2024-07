Đúng 13 giờ 38 phút, ngày 19-7-2024, trái tim của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, một nhà lý luận lớn của đất nước ta, một nhà văn hoá lớn của dân tộc ta, một “đứa con nòi” rất mực hiếu đễ và nhân văn của Nhân dân ta - đã vĩnh viễn ngừng đập!

Đây là sự mất mát to lớn khó có thể bù đắp của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta và Nhân dân ta.

Trọn vẹn cuộc đời 80 năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thuộc về Nhân dân, thuộc về Đảng, thuộc về đất nước và dân tộc và thật sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự yêu mến của Nhân dân, góp phần tôn vinh sức mạnh và uy tín của đất nước, làm vẻ vang và toả sáng thanh danh của dân tộc và giống nòi.

Là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 7 khóa (từ khoá VII tới khoá XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị 6 khoá (từ khoá VIII tới khoá XIII); tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng toàn Đảng hoạch định chiến lược và dẫn dắt sáng tạo công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế gần 40 năm qua và giành được những thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vì Việt Nam hùng cường, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn Đảng, toàn Dân không ngừng đổi mới và phát triển hệ thống chính trị Việt Nam, rường cột là Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ngang tầm yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Ảnh: Hoàng Hà

Là một nhà lý luận lớn và xuất sắc, một nhà chiến lược tài ba và độc lập, một nhà lãnh đạo tổ chức thực tiễn kiên định và sáng tạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn Đảng kế thừa và phát triển những thành quả của cách mạng Việt Nam, chủ động tổng kết thực tiễn đất nước và quốc tế, xây dựng và phát triển hệ thống Lý luận Đổi mới xã hội chủ nghĩa, góp phần bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng độc lập và sáng tạo chủ nghĩa xã hội Việt Nam suốt 40 năm qua, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cách mạng thế giới, mở ra tầm nhìn khoa học và cương lĩnh hành động vì chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhịp bước cùng thời đại, tới năm 2045. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn Đảng, toàn Dân không ngừng đổi mới và phát triển hệ thống chính trị Việt Nam, rường cột là Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ngang tầm yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế thật sự hiệu quả, không ngừng nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Là một nhà văn hoá lớn, Tổng Bí thư cùng toàn Đảng, trên nền tảng văn hoá Việt Nam, thâu hoá và tiếp biến tinh hoa văn hoá thế giới, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhằm xây dựng nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững, nhân văn và đồng hành cùng nhân loại, khẳng định sức mạnh, danh dự và uy tín Việt Nam trong cộng đồng nhân loại, vì một thế giới hoà bình, hữu ái, văn minh và tiến bộ. Là một nhân cách lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kết tinh và toả sáng một cách toàn vẹn vị thế, giá trị và uy tín của con người Việt Nam, thanh danh của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Dưới ngọn cờ của Đảng, trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta càng tin tưởng và kiên định đổi mới toàn diện, sáng tạo và vững chắc, vì nước Việt Nam hùng cường, nhịp bước phát triển cùng thế giới.

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản