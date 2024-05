Đến sáng nay (23/5) Công an quận 7 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để điều tra vụ tấn công bằng a-xít nói trên. Nghi can gây án, tên Toàn (39 tuổi, ngụ quận 4) đã bị bắt giữ để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 22/3, nhóm khoảng hơn chục người tổ chức ăn nhậu tại trước một dãy phòng trọ trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7. Được biết, hầu hết những người này là công nhân của khu công nghiệp gần đó.

Cuộc nhậu ồn ào khu lao động vì lời ra tiếng vào, cự cãi của những người tham gia.

Sau đó, nghi phạm Toàn bực tức bỏ đi. Một lúc sau, Toàn quay lại mang theo 1 can a-xít, 1 con dao; bất ngờ tạt a-xít về phía các bạn nhậu.

Vụ tấn công làm nhiều người bị thương tích, bỏng nặng. Người dân hô hoán và khi lực lượng công an đến hiện trường đã bắt giữ được Toàn.

Có 8 người được đưa đi cấp cứu. Trong đó có 1 người đã tử vong, 7 người còn lại bị thương tích, bỏng ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Hiện công an đang lấy lời khai của Toàn cùng các nhân chứng và người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.