Tân Hoàng Minh cưỡng đoạt hơn 8.000 tỉ

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết tại buổi họp báo của Bộ Công an tổ chức chiều 30/6.

Theo Thiếu tướng Thành, kết quả điều tra đến nay xác định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Đến nay, các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: T.C

"C03 đang tiếp tục điều tra để xác minh chính xác số lượng nhà đầu tư bị thiệt hại và số tiền. Việc trả lại tiền sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật. Vụ án này thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo nên C03 tuân thủ tuyệt đối đường lối, chủ trương của Ban Chỉ đạo", ông Thành nói.

Phó Cục trưởng C03 cho biết, cơ quan điều tra mong muốn các nhà đầu tư đến cơ quan điều tra trình báo, cung cấp các tài liệu để điều tra triệt để vụ án.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác. Trong đó có bị can Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.