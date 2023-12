{"article":{"id":"2224431","title":"Tân trang nhan sắc toàn diện tại phòng khám thẩm mỹ The Pyo","description":"Phòng khám The Pyo là địa chỉ thẩm mỹ được nhiều người biết đến với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khoẻ hiện đại, tiên tiến…","contentObject":"<p>Dưới đây là 3 yếu tố giúp phòng khám chuyên khoa <a href=\"https://vietnamnet.vn/phau-thuat-tham-my-tag12146377293388946187.html\" target=\"_blank\">thẩm mỹ</a> The Pyo được khách hàng đánh giá cao.</p>

<p><strong>Đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ giàu kinh nghiệm</strong></p>

<p>Đại diện phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ The Pyo chia sẻ: “Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia được ví như “cơ quan đầu não” của phòng khám thẩm mỹ The Pyo. Vị thế của The Pyo cũng đang ngày càng được khẳng định nhờ có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia uy tín”.</p>

<p>Theo đó, các <a href=\"https://vietnamnet.vn/bac-si-tham-my-tag944055946146075747.html\" target=\"_blank\">bác sĩ</a> tại đây không những có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ mà còn không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua việc học tập, tham dự hội thảo khoa học… để cập nhật các xu hướng thẩm mỹ mới, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.</p>

<p>Về phác đồ điều trị, mỗi người đến The Pyo đều được tư vấn chuyên sâu, bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị cho từng trường hợp, nhu cầu, điều chỉnh phù hợp với từng tình trạng, đi sâu vào từng chi tiết để đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình thực hiện thẩm mỹ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-250.jpg?width=768&s=oPmsxJEz4tAO7RpRn_YXBA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-250.jpg?width=1024&s=7oTsbeziIBS7s1ylgIB47w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-250.jpg?width=0&s=2i47RxC_Qz8akz6OWLZR0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-250.jpg?width=768&s=oPmsxJEz4tAO7RpRn_YXBA\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image001-250.jpg?width=260&s=ELYisAb2lqZ9iUmdtlXW9w\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Sự chuyên nghiệp và tận tâm trong từng khâu, đặc biệt là thăm khám và thực hiện thẩm mỹ là “điểm cộng” của phòng khám thẩm mỹ The Pyo. </p>

<p>Chị T. (TP.HCM) vừa nhận tư vấn dịch vụ tại phòng khám The Pyo đánh giá cao sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế The Pyo: “Các bác sĩ không chỉ tư vấn, hướng dẫn tận tình, tay nghề cao mà còn giúp tôi có động lực trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Họ chính là những người bạn đồng hành trên hành trình chăm sóc sắc đẹp”.</p>

<p><strong>Trang thiết bị hiện đại</strong></p>

<p>The Pyo không ngừng đầu tư và áp dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu vào quá trình làm đẹp, nhằm mang lại hiệu quả cao và sự an toàn trong quá trình thực hiện. Tại đây đầu tư máy móc, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài; nổi bật có thể kể đến công nghệ sóng siêu âm Harmonic, công nghệ Pyo Ultimate...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image002-251.png?width=768&s=ZhQByjG2khoayi54HFfoSQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image002-251.png?width=1024&s=HeeQNCSVk_Xg55pMxq7iSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image002-251.png?width=0&s=tMe5iaq_H5UC38X23cnfNA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image002-251.png?width=768&s=ZhQByjG2khoayi54HFfoSQ\" alt=\"image002.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image002-251.png?width=260&s=WR9v5INujTrwXd_L3iiWmw\"></picture>

<figcaption> Phòng khám thẩm mỹ The Pyo đầu tư trang thiết bị nhập khẩu, ứng dụng các công nghệ mới trong thẩm mỹ</figcaption>

</figure>

<p>Đội ngũ chuyên gia sẽ giúp khách hàng hiểu rõ về vấn đề cần giải quyết và những công nghệ mà The Pyo ứng dụng trong các dịch vụ. Phòng khám thẩm mỹ The Pyo cam kết không ngừng ứng dụng những giải pháp toàn diện để giúp mọi người tự tin, lưu giữ nét thanh xuân.</p>

<p><strong>Chú trọng trải nghiệm khách hàng</strong></p>

<p>Giữ vững quan điểm khách hàng là trọng tâm, phòng khám thẩm mỹ The Pyo mang đến không gian trải nghiệm sang trọng, thoải mái, thân thiện. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng không chỉ áp dụng trong việc xây dựng phác đồ điều trị, mà còn được thể hiện rõ rệt từ việc đưa khách hàng đến với không gian phòng tư vấn, thăm khám 1-1, đảm bảo sự riêng tư, cung cấp thông tin về mọi quy trình, trang thiết bị y tế…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image003-252.jpg?width=768&s=yIpju1GRB0UMQujEUnEUxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image003-252.jpg?width=1024&s=6ulGKifG7-G3bZHieoL5ng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image003-252.jpg?width=0&s=gZAcd7YCtjwUhhKUuTQL6Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image003-252.jpg?width=768&s=yIpju1GRB0UMQujEUnEUxg\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/image003-252.jpg?width=260&s=A9SxBmFHw3jzf9wtc9QqjQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Đại diện The Pyo cho biết, phòng khám xây dựng quy chuẩn ứng xử với khách hàng cho từng thành viên. Bác sĩ phải tư vấn rõ ràng, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong lĩnh vực chuyên môn, luôn ân cần và động viên khách hàng. Nhân viên tư vấn, lễ tân hướng dẫn khách hàng tận tình, chăm sóc chu đáo từng giai đoạn: tư vấn - phẫu thuật - hậu phẫu. Ngoài ra, phòng khám The Pyo cũng công khai bảng giá, danh mục các dịch vụ để khách hàng nắm bắt.</p>

<p>“Phòng khám thẩm mỹ The Pyo cam kết mang đến dịch vụ chất lượng, hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi đồng hành cùng mọi người hướng đến vẻ đẹp hoàn hảo và hạnh phúc toàn diện”, đại diện phòng khám thẩm mỹ The Pyo nói.</p>

<p></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.5115%; text-align: left;\">

<p><strong>Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ The Pyo </strong></p>

<p>Địa chỉ: 75 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM</p>

<p>Hotline: 0828.722.286</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

Trường hợp của bác sĩ Châu Xung tại Bắc Kinh (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-nguoi-den-benh-vien-dang-ky-kham-vi-bac-si-dep-trai-nhu-nam-than-2224236.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nhieu-nguoi-den-benh-vien-dang-ky-kham-vi-bac-si-dep-trai-nhu-nam-than-1362.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221334","title":"Chi 200 triệu đồng làm đẹp ở thẩm mỹ viện, người phụ nữ nhận lại sự đau đớn","description":"Một phụ nữ đã chi 200 triệu đồng để nâng ngực, giảm mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM. Dù được thẩm mỹ viện cam kết bảo hành 15 năm nhưng bộ ngực trăm triệu tụt dáng sau một tháng, sau đó sưng viêm.","displayType":19,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-200-trieu-dong-lam-dep-o-tham-my-vien-nguoi-phu-nu-nhan-lai-su-dau-don-2221334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chi-200-trieu-dong-lam-dep-o-tham-my-vien-nguoi-phu-nu-nhan-lai-su-dau-don-580.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217690","title":"Những điều cần biết về làm đẹp bằng chỉ sinh học","description":"Theo bác sĩ thẩm mỹ Mai Huy Huân, chỉ thẩm mỹ có ba tác dụng chính: trẻ hóa da, làm đầy vùng khuyết hõm và nâng cơ, tuy nhiên cần cân nhắc kỹ thời điểm sử dụng cũng như những tác dụng phụ của phương pháp này.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-lam-dep-bang-chi-sinh-hoc-2217690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/nhung-dieu-can-biet-ve-lam-dep-bang-chi-sinh-hoc-333.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215312","title":"Nguồn nhân lực chất lượng - bí quyết phát triển của thương hiệu mỹ phẩm Việt","description":"Chủ động “chiêu mộ nhân tài” và không ngừng đầu tư đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự… là bí quyết giúp các thương hiệu mỹ phẩm Việt như Cỏ Mềm đạt nhiều thành công ấn tượng.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguon-nhan-luc-chat-luong-bi-quyet-phat-trien-cua-thuong-hieu-my-pham-viet-2215312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/nguon-nhan-luc-chat-luong-bi-quyet-phat-trien-cua-thuong-hieu-my-pham-viet-1058.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215069","title":"Tốn hàng chục triệu đồng chữa bệnh vì học theo mạng xã hội","description":"Mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều trào lưu hướng dẫn làm đẹp từ tự nhiên tới sử dụng hoá chất. Các bác sĩ cảnh báo người dân có thể phải đối diện với nguy hiểm nếu học theo những phương pháp này.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ton-hang-chuc-trieu-dong-chua-benh-vi-hoc-theo-mang-xa-hoi-2215069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/ton-hang-chuc-trieu-dong-chua-benh-vi-hoc-theo-mang-xa-hoi-723.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T14:53:17","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214283","title":"Thương hiệu chăm sóc tóc của Mỹ ra mắt thị trường Việt Nam","description":"Ngày 7/11 B3 Brazillian Bond Builder - thương hiệu chăm sóc đã có buổi lễ ra mắt ấn tượng tại Hotel de l’Opera Hanoi - MGallery, số 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-cham-soc-toc-cua-my-ra-mat-thi-truong-viet-nam-2214283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/thuong-hieu-cham-soc-toc-cua-my-ra-mat-thi-truong-viet-nam-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212643","title":"Bí quyết hỗ trợ chống lão hoá với hoạt chất NMN","description":"Trong những năm gần đây, hoạt chất NMN được xem là một đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da với khả năng hỗ trợ chống lão hoá toàn diện.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-ho-tro-chong-lao-hoa-voi-hoat-chat-nmn-2212643.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/bi-quyet-ho-tro-chong-lao-hoa-voi-hoat-chat-nmn-1198.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210161","title":"Incellderm - thương hiệu tôn vinh xu hướng chăm sóc da bền vững","description":"Kể từ những ngày đầu ra mắt vào năm 2018, Incellderm đã định hình là một thương hiệu chăm sóc da toàn diện, hiệu quả lâu dài và nuôi dưỡng vẻ đẹp vượt thời gian.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/incellderm-thuong-hieu-ton-vinh-xu-huong-cham-soc-da-ben-vung-2210161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/incellderm-thuong-hieu-ton-vinh-xu-huong-cham-soc-da-ben-vung-841.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207948","title":"Cà phê giúp bạn giảm cân với 1 điều kiện","description":"Trong cà phê có chứa các chất hỗ trợ giảm cân nhưng nếu bạn cho thêm đường, tác dụng đó không còn.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-phe-giup-ban-giam-can-voi-dieu-kien-khong-cho-them-duong-2207948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/ca-phe-giup-ban-giam-can-voi-1-dieu-kien-1318.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T19:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208019","title":"Thu hồi trên toàn quốc lô kem chống nắng không đạt chất lượng","description":"Một lô kem chống nắng Asia Whitening Cream With SPF 50+PA+++, hộp 1 tuýp 50g, vừa bị Bộ Y tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì không đạt chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hoi-tren-toan-quoc-lo-kem-chong-nang-khong-dat-chat-luong-2208019.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/thu-hoi-tren-toan-quoc-lo-kem-chong-nang-khong-dat-chat-luong-907.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T18:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206857","title":"Khi nào người mắc bệnh lupus ban đỏ không được phẫu thuật thẩm mỹ?","description":"Người mắc lupus ban đỏ đang trong đợt cấp bùng phát bệnh tuyệt đối không được phẫu thuật thẩm mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-mac-benh-lupus-ban-do-co-duoc-phau-thuat-tham-my-khong-2206857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/26/khi-nao-nguoi-mac-benh-lupus-ban-do-khong-duoc-phau-thuat-tham-my-406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-26T09:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206209","title":"Bộ Y tế cảnh báo 3 loại mỹ phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ","description":"Cục Quản lý Dược cảnh báo người dân không sử dụng 3 mỹ phẩm Abutine 3C3 - Hũ 250g, Vaseline Siêu kích trắng X10 - Hũ 250g và OLAY Body Cellscience - Hũ 250g không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ.","displayType":1,"category":{"name":"Sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-y-te-canh-bao-3-loai-my-pham-khong-dat-chat-luong-co-dau-hieu-gia-xuat-xu-2206209.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/24/kem-trang-da2-1350.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-24T19:51:57","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205516","title":"Bác sĩ bất ngờ vì sự hồn nhiên của nhân viên spa khi đưa khách vào cấp cứu","description":"Khi đưa khách hàng vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu vì biến chứng sau khi làm đẹp, một nhân viên spa hồn nhiên chia sẻ với bác sĩ \"bản thân không biết đó là thuốc gì nhưng vẫn tiêm cho bệnh nhân\".","displayType":1,"category":{"name":"Sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhap-vien-vi-bien-chung-sau-khi-lam-dep-vi-bi-tiem-oxy-gia-tri-tham-mat-2205516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/bac-si-bat-ngo-vi-su-hon-nhien-cua-nhan-vien-spa-khi-dua-khach-vao-cap-cuu-449.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T11:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204367","title":"Người đàn ông bất ngờ bị suy thận cấp khi đang tham gia giải chạy","description":"Anh H. thường xuyên luyện tập và gần đây đăng ký tham gia giải chạy phong trào. Trong cuộc đua đó, anh đã phải đi cấp cứu vì suy thận cấp, mất nước, cần lọc máu.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suy-than-vi-tham-gia-giai-chay-vi-sai-lam-nhieu-nguoi-dang-mac-2204367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-suy-than-cap-khi-dang-tham-gia-giai-chay-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T20:37:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203804","title":"Phòng khám Da liễu Thiên Hà - ‘điểm hẹn’ chăm sóc da của phái đẹp Hà thành","description":"Đẩy mạnh đầu tư kỹ thuật, cơ sở vật chất hiện đại, phòng khám da liễu Thiên Hà đáp ứng được nhiều nhu cầu khắc phục nhược điểm và chăm sóc da của phái đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phong-kham-da-lieu-thien-ha-diem-hen-cham-soc-da-cua-phai-dep-ha-thanh-2203804.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/18/phong-kham-da-lieu-thien-ha-diem-hen-cham-soc-da-cua-phai-dep-ha-thanh-1156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-18T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203543","title":"Đẹp quý phái - tiêu chuẩn nhan sắc của phụ nữ trung niên","description":"Lịch sử ghi nhận có những người phụ nữ phúc tướng hài hòa, biểu đạt cho nội tâm và nội lực của một người có trải nghiệm sống cùng tri thức đa dạng; thần thái và khí chất lấn át, khiến người đối diện phải 7 phần kính nể, 3 phần trọng vọng.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dep-quy-phai-tieu-chuan-nhan-sac-cua-phu-nu-trung-nien-2203543.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/18/dep-quy-phai-tieu-chuan-nhan-sac-cua-phu-nu-trung-nien-433.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-18T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203243","title":"Thu hồi lô tinh dầu hoa bưởi kèm dầu gội mới sản xuất vì không đạt chất lượng","description":"Lô sản phẩm tinh dầu hoa bưởi - chai 80ml bao gồm chai tinh dầu và gói dầu gội mới sản xuất hồi tháng 7 vừa bị Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì không đạt chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hoi-lo-tinh-dau-hoa-buoi-kem-dau-goi-moi-san-xuat-vi-khong-dat-chat-luong-2203243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/thu-hoi-lo-tinh-dau-hoa-buoi-kem-dau-goi-moi-san-xuat-vi-khong-dat-chat-luong-1212.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T16:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202608","title":"Nâng ngực và các yếu tố hình thành sẹo sau phẫu thuật","description":"Nâng ngực vị trí mổ đường chân ngực, nâng ngực và treo sa trễ đường quầng vú hoặc tạo hình ngực sa trễ vạt chữ T và đặt túi ngực cùng một lúc thường để lại sẹo xấu, nguyên nhân chính là do vết mổ chịu lực căng.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-nguc-va-cac-yeu-to-hinh-thanh-seo-sau-phau-thuat-2202608.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/16/nang-nguc-va-cac-yeu-to-hinh-thanh-seo-sau-phau-thuat-620.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202220","title":"Cằm biến dạng đau đớn sau khi dán cao trị mụn","description":"Chị T. có nốt mụn nhỏ ở vùng cằm, ấn vào đau, sốt nên tự mua thuốc, cao dán về điều trị. Tuy nhiên, vùng cằm của chị ngày càng sưng nề, tấy đỏ lan rộng đau đớn.","displayType":1,"category":{"name":"Sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vung-cam-bien-dang-dau-don-sau-khi-dan-cao-tri-mun-2202220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/15/mun-nhot-338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-15T09:21:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2201550","title":"Thu hồi lô kem bôi ngoài da không đạt chất lượng sản xuất ở Hà Nội","description":"Một lô kem bôi ngoài da Mộc bì - tuýp 13g được quảng cáo kháng khuẩn, làm dịu da khi bị hăm da, mẩn ngứa bị thu hồi do mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hoi-lo-kem-boi-ngoai-da-moc-bi-khong-dat-chat-luong-san-xuat-o-ha-noi-2201550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/13/thu-hoi-lo-kem-boi-ngoai-da-khong-dat-chat-luong-san-xuat-o-ha-noi-741.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-13T13:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2199720","title":"Retinyl Propionate - hoạt chất mới trong chăm sóc da","description":"Tại hội thảo “Hoạt chất mới trong trẻ hóa da và điều trị mụn trứng cá”, báo cáo về ứng dụng hoạt chất Retinyl Propionate trong chăm sóc da của TS.BS. Phạm Thị Bích Na (trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đã thu hút sự quan tâm của các khách mời.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kham-pha-retinyl-propionate-hoat-chat-tiem-nang-trong-tri-mun-va-tre-hoa-da-2199720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/9/retinyl-propionate-hoat-chat-moi-trong-cham-soc-da-544.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-09T11:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2197267","title":"Nguy cơ co thắt bao xơ sau nâng ngực","description":"Sau khi đặt túi độn vào trong khoang, cơ thể sẽ tạo nên pocket bao bọc túi ngực. Với trường hợp co thắt bao xơ, pocket dày lên, có những dãi sợi xơ cứng (do sẹo xơ hình thành quanh túi ngực) gọi là bao xơ.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguy-co-co-that-bao-xo-sau-nang-nguc-2197267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/3/nguy-co-co-that-bao-xo-sau-nang-nguc-740.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-03T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2194480","title":"Bí quyết giảm cân bằng cách ăn thật nhiều, đủ 3 bữa mỗi ngày","description":"ANH - Người dẫn chương trình Gregg Wallace chia sẻ bí quyết giảm cân bằng chế độ \"ba bữa ăn no, lành mạnh và cân bằng\". Ông đã giảm 28,5kg sau một vài năm.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-giam-can-bang-cach-an-that-nhieu-du-3-bua-moi-ngay-2194480.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/2/bi-quyet-giam-can-bang-cach-an-that-nhieu-du-3-bua-moi-ngay-1162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2196925","title":"Người phụ nữ gặp biến chứng nặng sau khi đặt túi độn mông","description":"Sau khi đặt túi độn mông để tăng kích thước, người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng một mảng da bị rách rộng, sưng đỏ, đau đớn, không thể ngồi.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dat-tui-don-mong-nguoi-phu-nu-gap-bien-chung-nang-2196925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/2/nguoi-phu-nu-gap-bien-chung-nang-sau-khi-dat-tui-don-mong-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-02T18:22:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2193410","title":"Con gái diễn viên Choi Jin Sil chia sẻ bí quyết giảm 50kg để đẹp mảnh mai","description":"Choi Jun Hee, con gái diễn viên Choi Jin Sil, từng nặng tới 96kg nhưng giảm còn 47kg nhờ tập luyện không ngừng.","displayType":1,"category":{"name":"Làm đẹp","detailUrl":"/suc-khoe/lam-dep","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/lam-dep","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-giam-can-50kg-cua-con-gai-dien-vien-choi-jin-sil-2193410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/24/con-gai-dien-vien-choi-jin-sil-chia-se-bi-quyet-giam-50kg-de-dep-manh-mai-312.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-24T09:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

