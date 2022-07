Tặng bằng khen cho chiến sĩ cứu hơn 100 học sinh trong đêm mưa lũ

Sáng 4/7, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Quan Ngọc Hoàng, là công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND, đang công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Tuyên Quang) về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại Trường THPT Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vào ngày29/6.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Quan Ngọc Hoàng. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, vào rạng sáng ngày 29/6, do mưa lớn dồn dập, trường THPT Lâm Bình, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình bị ngập sâu do ở vị trí thấp, nằm sát bờ suối. Một lượng lớn bùn, đất, đá theo nước lũ tràn vào các lớp học.

Hơn 100 em học sinh bị cô lập trong khu nội trú, tinh thần hoang mang, hoảng loạn, nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời do nước lũ đang tiếp tục dâng cao.

Bùn đất tại trường THPT Lâm Bình. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Ngay sau khi nhận được tin báo, anh Quan Ngọc Hoàng (đang được nghỉ phép về thăm gia đình) đã không ngại trời mưa to, đêm tối, đường sạt lở hết sức nguy hiểm, khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Trên đường đi, anh Hoàng phải nhiều lần bơi qua dòng lũ xiết để tiếp cận hiện trường thực hiện công tác cứu nạn.

Bằng kinh nghiệm, kiến thức, nghiệp vụ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, anh Hoàng đã nhanh chóng trấn an tinh thần các em học sinh, hướng dẫn và đưa toàn bộ các em học sinh đến các vị trí an toàn; tích cực phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ di dời tài sản, trang thiết bị; tiến hành dọn dẹp bùn, đất, quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải trong khuôn viên nhà trường; sắp xếp lại đồ dùng, trang thiết bị, dụng cụ học tập để giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục việc dạy và học.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang Đỗ Tiến Thùy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần quả cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người của anh Quan Ngọc Hoàng. Hành động cao đẹp của anh thể hiện phẩm chất đáng quý, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Biểu dương hành động dũng cảm quên mình của anh Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có hình thức khen thưởng xứng đáng, kịp thời động viên, ghi nhận, tạo động lực mạnh mẽ để bản thân anh và toàn lực lượng phấn đấu, tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND.

Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả sau mưa lớn tại trường THPT Lâm Bình. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Hành động ý nghĩa đó có tác động sâu rộng, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong dư luận quần chúng nhân dân, góp phần phát động tinh thần chiến đấu, hy sinh, vì nhân dân phục vụ trong toàn lực lượng Công an Tuyên Quang.