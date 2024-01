Theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ 24/1-25/2, tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33,8 nghìn chuyến, tải cung ứng dự kiến đạt 7,2 triệu ghế.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không và để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép bay bổ sung thêm nhiều chuyến đi/đến các cảng hàng không, tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm.

Ngoài ra, Cục này cũng có quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất trong giai đoạn từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 12 tháng Giêng).

Cụ thể, điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất các khung giờ ban ngày (6h-23h55) từ 44 slot (chỗ)/giờ thành 46 slot/giờ, các khung giờ đêm (00h-5h55) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ.

Các slot tăng thêm được dành cho các đường bay đang có tỉ lệ đặt chỗ cao, cần ưu tiên bổ sung ngay tải cung ứng như từ TP.HCM đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh.

Với việc tăng tham số điều phối, các hãng hàng không Việt Nam sẽ được xác nhận thêm 48 slot/ngày, tương đương với khoảng 10.000 ghế/ngày để bổ sung thêm vào các đường bay nêu trên.

Hành khách cần lưu ý gì khi đi máy bay dịp cận Tết

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong những ngày cận Tết này, để hạn chế tối đa bất tiện do xếp hàng chờ đợi và tránh bị nhỡ chuyến bay, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến, đồng thời có mặt tại sân bay đúng giờ và tuân thủ các quy định an ninh, an toàn của nhà chức trách về giấy tờ tùy thân, hành lý.

Theo đó, hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách đã làm thủ tục trước và không mang theo hành lý ký gửi có thể đến thẳng cửa an ninh soi chiếu ở sân bay, không phải đến quầy thủ tục truyền thống của hãng bay, nhờ đó giúp tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi.

Ngoài ra, dịp cao điểm Tết có thể phát sinh tắc nghẽn giao thông trên đường đến sân bay. Do đó, hành khách chú ý sắp xếp thời gian, chủ động kế hoạch đi lại để có mặt ở sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay nội địa, 3 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay quốc tế.

Hành khách thực hiện kiểm tra an ninh soi chiếu ngay sau khi hoàn thành làm thủ tục, chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay, cất gọn toàn bộ tư trang hành lý vào ba lô, túi xách để công tác soi chiếu, kiểm tra an ninh được nhanh chóng.

Hành khách cần có mặt ở cửa ra tàu bay 40 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 50 phút với chuyến bay quốc tế và thường xuyên kiểm tra cửa ra máy bay tại màn hình của sân bay để đảm bảo cập nhật thông tin chính xác.

Để làm thủ tục hàng không, hành khách có thể dùng các loại giấy tờ tùy thân còn hạn như thẻ căn cước công dân, chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ nhà báo… Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh như giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên không được phép sử dụng giấy khai sinh làm thủ tục đi máy bay. Đây là trường hợp diễn ra nhiều trong thời gian qua dẫn đến việc hành khách không thực hiện được chuyến bay do không đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách hàng không.