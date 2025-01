Di ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh tôn trí tại tổ đình Từ Hiếu (TP Huế).

Theo thư ngỏ gửi tăng thân các nơi, Làng Mai cho biết: "Huế đang độ vào đông. Những cơn mưa nhẹ hạt mang theo chút se lạnh mùa đông khiến cho đồi núi Dương Xuân thêm trầm lặng và lắng yên hơn. Chúng ta đang cùng nhau đi qua mùa đông, cũng đang dần khép lại năm cũ để bước sang năm mới. Trong khoảng thời gian này, tăng thân xuất sĩ cũng như cư sĩ đang trở về chốn Tổ để cùng nhau thực tập và hướng về Thầy".

Cũng theo ban tổ chức, sự có mặt và thực tập hết lòng của đại chúng trong những ngày sinh hoạt quán niệm tại chùa Từ Hiếu và Ni xá Diệu Trạm là sự đóng góp năng lượng bình an và niềm vui cho nhau.

"Sự hiểu biết lớn thương yêu sâu và năng lượng hùng mạnh của tăng thân sẽ làm phẩm vật dâng lên chư Bụt, chư Tổ và Thầy, cũng như nguyện cầu cho thế giới có nhiều an lạc và hạnh phúc hơn trong năm mới", lá thư nêu bật ý nghĩa của hoạt động được tín đồ quan tâm này.

Mỗi năm, đến dịp giỗ thiền sư, tăng ni, Phật tử trong, ngoài nước lại về tổ đình Từ Hiếu để tưởng nhớ ngài.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Huế, xuất gia tu học tại chùa Từ Hiếu, là người thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Thái Lan.

Thiền sư là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire do ngài viết. Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của một số hãng tin nước ngoài.

Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và tiếp sau đó là vào các năm 2007, 2008… Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về Việt Nam, trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú cho đến khi viên tịch lúc 0h ngày 22/1/2022 ở tuổi 96.