Hoạt động kinh doanh tăng trưởng ấn tượng

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức trực tuyến Hội nghị Nhà đầu tư và Chuyên gia phân tích năm 2024. với sự tham gia của gần 80 chuyên gia phân tích đến từ hơn 60 tổ chức, đại diện cho các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; cổ đông của VietinBank; các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đến cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG.

Năm 2023, VietinBank đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch nhanh cơ cấu thu nhập, triển khai chiến lược khách hàng là trung tâm.

Cũng trong năm 2023, VietinBank triển khai thành công tăng vốn điều lệ lên hơn 53 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2020, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn lực cho tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

Đến hết 31/12/2023, các chỉ tiêu kinh doanh của VietinBank đều đạt kế hoạch NHNN và ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, tổng tài sản tăng 12,4% so với cuối năm 2022 và là năm đầu tiên tổng tài sản của VietinBank cán mốc hơn 2 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng trưởng 15,6% so với cuối năm 2022, tăng trưởng trong nhóm cao nhất toàn ngành Ngân hàng.

Tiền gửi khách hàng tăng 12,9% so với cuối năm 2022. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường khó khăn, CASA toàn ngành suy giảm nhưng cuối năm 2023 CASA của VietinBank vẫn phục hồi mạnh mẽ, tăng 27,2% so với cuối năm 2022; tỷ trọng CASA đạt 22,6% (tăng 2,5% so với năm 2022).

Tổng thu nhập hoạt động năm 2023 đạt 70,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. Thu nhập ngoài lãi đóng góp 26,8% tổng thu nhập hoạt động với động lực chính từ các nghiệp vụ lõi bao gồm bảo lãnh, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ...

Tỷ lệ CIR của VietinBank năm 2023 đạt 28,9%, thấp hơn so với mức 29,9% của năm 2022. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro năm 2023 đạt 50,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2022 và đạt cao nhất từ trước tới nay.

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay 4Q2023 ở mức 1,13%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành và là ngân hàng duy nhất trong nhóm các NHTM hàng đầu giảm tỷ lệ nợ xấu so với năm 2022. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 4Q2023 là 167,2%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2022, hoàn thành mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao. NIM đạt 2,91%, ROA và ROE lần lượt đạt 1,31% và 17,08%.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Ngân hàng đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững theo thông lệ quốc tế, đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ cho danh mục các dự án Xanh và Xã hội.

VietinBank tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ký kết thỏa thuận với MUFG quy mô huy động lên tới 1 tỷ USD tại COP28....

Tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng xanh của VietinBank đạt 47.465 tỷ đồng với gần 1.000 khách hàng (chiếm 3,24% tổng dư nợ cấp tín dụng).

TV.HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài chủ trì Hội nghị Nhà đầu tư và Chuyên gia phân tích năm 2024

Tiên phong chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực

Trong thời gian qua, các nền tảng Ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của VietinBank đã liên tục ghi nhận kết quả tích cực. Ứng dụng VietinBank iPay Mobile dành cho KHCN tiếp tục thu hút gần 7,8 triệu khách hàng sử dụng; đạt 1.180 triệu giao dịch. Tỷ trọng giao dịch qua kênh iPay đạt 91,6% tổng giao dịch khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng doanh nghiệp, ứng dụng eFAST đã thu hút 107 nghìn doanh nghiệp sử dụng thường xuyên; đạt 32,5 triệu giao dịch. Tỷ trọng giao dịch qua kênh eFAST tăng lên 82%.

Năm 2023, VietinBank đã lựa chọn đơn vị tư vấn hàng đầu trên thế giới để đồng hành cùng ngân hàng trong xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030 với cả 4 trụ cột là Số hóa, Dữ liệu, Công nghệ và Tổ chức. Chiến lược chuyển đổi số được thực thi với kỳ vọng tạo năng lực cạnh tranh vượt trội cho ngân hàng và mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Bước vào giai đoạn mới, với kinh nghiệm được đúc kết trong chặng đường 35 năm, với tâm thế vững vàng và tự tin vào khả năng vượt khó, cùng với chủ trương hoạt động an toàn - kinh doanh hiệu quả - phát triển bền vững, VietinBank sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển để vươn lên tầm cao mới trên thị trường tài chính ngân hàng.

Thanh Hà