Tặng vé ra mắt phim 'Điện thoại đen'

Năm nay, xưởng phim kinh dị Blumhouse Productions sẽ thổi cơn gió “hạ nhiệt” mùa hè khi chính thức mang đến siêu phẩm kinh dị mới không khỏi khiến khán giả lạnh gáy The Black Phone (Điện thoại đen).

Một bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn ăn khách cùng tên của Joe Hill – con trai của “ông hoàng” truyện kịnh dị Mỹ Stepen King, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Scott Derrickson với thể loại này, sau khi chỉ đạo Doctor Strange của MCU vào năm 2016. Derrickson trước đó đã tạo nên tên tuổi cho mình ở thể loại kinh dị khi ông từng đạo diễn các bộ phim như The Exorcism of Emily Rose và Sinister.

Ethan Hawke trong vai tên sát nhân đáng sợ.

The Black Phone (Điện thoại đen) kể về cậu bé Finney Shaw mới chỉ 13 tuổi đã bị một kẻ giết người hàng loạt bắt cóc và giam giữ trong tầng hầm cách âm. Tuy nhiên căn hầm này có chứa thế lực tâm linh đặc biệt, có thể giúp Shaw nghe thấy giọng nói của những nạn nhân trước đó thông qua chiếc điện thoại đen đã bị ngắt kết nối. Các dấu hiệu được báo trước đó sẽ là manh mối để cậu có thể tìm cách trốn thoát khỏi bàn tay hiểm ác của tên sát nhân.

Tài tử Ethan Hawke.

Nam diễn viên gạo cội Ethan Hawke sở hữu 4 đề cử Oscar, và nổi tiếng với bộ 3 phim: Before Sunrise, Before Sunset và Before Midnight cùng nhiều siêu phẩm như: Boyhood, Training Day, The Purge, Sinister, … sẽ thủ vai tên sát nhân đáng sợ trong lần trở lại này. Anh chia sẻ, đây là nhân vật sẽ phá vỡ mọi quy chuẩn mà bạn biết về một kẻ phản diện và nếu trước đây Sinister là bộ phim đáng sợ nhất anh từng tham gia thì Điện thoại đen đã chính thức soán ngôi đó. Luôn xuất hiện đột ngột cùng một chiếc mặt nạ ghê rợn đến ám ảnh, đủ để khiến tờ Daily Dead phải cảm thán “Hawke mang tới một màn diễn xuất đầy biến hóa kinh khiếp, hấp dẫn đảm bảo bạn chưa từng thấy”.

Tài năng nhí Mason Thames đảm nhiệm vai diễn quan trọng xuyên suốt phim.

Nhân dịp khởi chiếu Điện thoại đen từ 24/6, CJ CGV Việt Nam dành tặng độc giả VietNamNet 2 cặp vé tại HN và 2 cặp vé tại TP.HCM dự buổi ra mắt phim vào tối 21/6 tới. Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng gửi email về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "Điện thoại đen - HN" (với độc giả tại Hà Nội) và "Điện thoại đen - SG" (với độc giả tại TP.HCM) kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 18/6. BBT sẽ gửi thư thông báo cho độc giả nhận vé may mắn nhận vé vào ngày 20/6.

Quỳnh An